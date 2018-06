Xiaomi намерена привлечь на IPO до $6,1 млрд

Компания планирует привлечь от $4,8 млрд до $6,1 млрд Kin Cheung / AP

Готовящийся к IPO китайский производитель смартфонов Xiaomi опубликовал на Гонконгской фондовой бирже проспект размещения, в котором указал цену на свои акции. Xiaomi планирует продать китайским инвесторам 108,98 млн акций, а международным инвесторам – 2,07 млрд. Акции будут стоить от 17 до 22 гонконгских долларов ($2,2–2,8 по сегодняшнему курсу). Таким образом, всего компания планирует привлечь от $4,8 млрд до $6,1 млрд.

Xiaomi открыла книгу заявок для инвесторов 25 июня.

Компания сообщила, что планирует потратить 30% привлеченных от инвесторов средств на исследования и разработки своей основной продуктовой линейки: смартфонов, «умного» телевидения, ноутбуков, колонок с голосовым помощником, «умных» роутеров для дома и других устройств. Еще 30% денег компания хочет инвестировать в расширение линейки продуктов в области интернета вещей и искусственного интеллекта. 30% инвестиций пойдут на экспансию – в частности, Xiaomi хочет усилить свои позиции в Индии, а также выйти в новые страны в Юго-Восточной Азии, Европе и США. Оставшиеся деньги потратят на зарплаты сотрудникам и другие корпоративные нужды.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, Xiaomi планирует привлечь восемь ключевых инвесторов, включая американского производителя микросхем Qualcomm Inc, китайского оператора экспресс-доставки SF Holding Co Ltd, провайдера телекоммуникационных услуг China Mobile Ltd и государственный конгломерат China Merchants Group Ltd.

Xiaomi планировала одновременно размещать акции на Гонконгской бирже и CDR (китайские депозитарные расписки) на бирже в Шанхае, рассчитывая привлечь до $10 млрд. Тогда бы это стало крупнейшим IPO за последние четыре года с момента выхода на биржу китайского интернет-гиганта Alibaba Group. Но компания не смогла договориться с регуляторами о цене расписок и отложила размещение CDR до окончания IPO на Гонгконгской бирже.

The Wall Street Journal (WSJ) называла IPO Xiaomi «блокбастером»: компания хотела, чтобы инвесторы оценили ее в соотношении с прибылью выше, чем Apple. При этом Xiaomi часто называют «китайской Apple», отмечая успех компании на рынке смартфонов. Капитализация Apple (сейчас – $906 млрд) – 3,5 годового оборота, приводила WSJ данные S&P Global Market, а Xiaomi рассчитывала на оценку в 5,5 годового оборота. Аналитик компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин отмечал, что Apple слишком велика, чтобы продолжать наращивать долю рынка, тогда как Xiaomi – небольшой, но быстрее растущий производитель, у которого есть шансы увеличить долю как в Китае, так и по всему миру.

Xiaomi продает свою продукцию в 74 странах. В проспекте IPO компания подчеркивает, что будет инвестировать привлеченные деньги в расширение бизнеса в этих странах, в том числе в России. Россия, как и Китай, Украина, Египет, Израиль, - одна из 15 стран, где бренд Xiaomi в 4 квартале 2017 г. вошел в топ-5 самых продаваемых смартфонов.

Наряду с Индией и Индонезией, Россия – одна из стран за пределами Китая, где Xiaomi начала монетизировать свои интернет-сервисы, пишет компания в проспекте. Например, музыкальное приложение Mi Music App занимало первую строчку в категории музыкальных приложений по размеру среднемесячной аудитории в марте 2018 г. в Google Play, браузер компании и видео приложение Mi Video занимали вторые места в собственных категориях.