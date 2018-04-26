Xiaomi обогнала Apple по продажам смартфонов в рунете

Статья опубликована в № 4556 от 26.04.2018 под заголовком: Xiaomi обогнала в сети Apple и Samsung

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Успех Xiaomi в России обеспечило воспроизведение китайского опыта Евгений Разумный / Ведомости

В апреле 2017 г. вице-президент Xiaomi Ван Сян говорил «Ведомостям», что за год его компания может войти в первую пятерку поставщиков смартфонов в России. В марте этого года Xiaomi стала четвертой по продажам смартфонов в России в штуках – 8,3% рынка, сказано в материалах партнера нескольких производителей электроники (данные подтвердили сотрудники трех ритейлеров).

А по продажам в интернет-магазинах Xiaomi в марте впервые поднялась на первое место, говорится в материалах, с которыми ознакомились «Ведомости», а прежний лидер – Apple стала второй. Доля Xiaomi в российских онлайн-продажах за месяц выросла на 7 процентных пунктов и составила 20%, доля Apple снизилась на 2 п. п. и теперь 18%. Доля Samsung в марте не изменилась по сравнению с февралем – 17% продаж смартфонов в штуках, со второго места в феврале компания спустилась на третье.