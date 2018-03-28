Смартфон Xiaomi занял 2-е место по продажам в России

Людям потребовалось время, чтобы привыкнуть к китайским гаджетам, объясняет собеседник «Ведомостей» Евгений Разумный / Ведомости

Китайский смартфон Xiaomi Redmi Note 5a в феврале занял 2-е место по продажам в России – после iPhone SE 32 Гб, следует из материалов партнера нескольких производителей электроники; данные подтвердил сотрудник одного из ритейлеров. В феврале продано чуть более 67 000 Redmi Note 5a – против примерно 29 000 в январе, следует из отчета, с которым ознакомились «Ведомости»: смартфон Xiaomi занял место Samsung Galaxy J1. В январе в России было продано 76 000 Galaxy J1, в феврале продажи снизились примерно до 61 500.

Galaxy J1 дешевле Redmi Note 5a: на «Яндекс.Маркете» цена корейского аппарата в среднем 6600 руб., а китайского – около 7500 руб.

Из отчета также следует, что 1-е место по штучным продажам осталось за iPhone SE. Самым продаваемым смартфоном в России он стал летом прошлого года.

Всего в феврале в России продано чуть более 2 млн смартфонов. В штуках Xiaomi занимала 8,4% рынка: за год доля производителя увеличилась на 5,7 п. п., или более чем в 3 раза. Сейчас Xiaomi занимает 4-е место по продажам смартфонов в России после Samsung (24,4%), китайского Huawei и его суббренда Honor (17,5%) и Apple (13,9%).

Серия Redmi предоставляет пользователям по доступной цене возможности, которые обычно есть только на более дорогих устройствах, прокомментировал ситуацию представитель Xiaomi.

Всплеску спроса на Redmi Note 5a способствовала акция «Мегафона», начавшаяся в феврале: два смартфона этой модели можно купить по цене одного, объясняет популярность китайского аппарата сотрудник одной из розничных сетей. Получить два аппарата за 9900 руб. можно, будучи пользователем тарифа из линейки «Включайся!». Это следует из описания акции на сайте «Мегафона».

В «М.видео» продажи Xiaomi за первые два месяца выросли вдвое в натуральном выражении по сравнению с январем – февралем 2017 г., говорит представительница ритейлера Валерия Андреева.

8,4% российского рынка смартфонов заняла Xiaomi в натуральном выражении в феврале 2018 г. (данные компании – партнера нескольких производителей электроники). В онлайн-продажах смартфонов доля Xiaomi – 13%, она также занимала 4-е место после Samsung, Huawei и Apple. При этом в феврале 2018 г. в топ-3 крупнейших вендоров на российском рынке смартфонов произошли перестановки. Доля Huawei c Honor в штуках выросла с 14,5% в январе до 17,4%. Доля Apple на российском рынке, напротив, снизилась с 15,6 до 13,9%. Таким образом китайский производитель впервые занял 2-е место на российском рынке смартфонов, сместив Apple на третье

«Мегафон» начал активно сотрудничать с Xiaomi с начала года и благодаря нашим активностям продажи этих смартфонов значительно выросли, сообщает представитель оператора. Рост популярности Xiaomi Redmi Note 5a связан с акцией, которая проходила с 1 февраля, говорит он, «Мегафон» продал все 90 000 акционных аппаратов.

Модель пользуется высоким спросом из-за удачного соотношения цены и характеристик, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Стоимость Redmi Note 5a находится в популярном сегменте – до 10 000 руб. Также эта модель принадлежит к категории широкоэкранных смартфонов (фаблетов) с диагональю дисплея 5,5 дюйма. Пользователи стали чаще выбирать гаджеты с большой диагональю, чтобы с комфортом пользоваться современными приложениями, указывает Меркутов.

Новые китайские производители агрессивно копируют успешный дизайн и функциональные характеристики других вендоров и продают свои устройства дешевле конкурентов – в этом и причина популярности, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

Людям потребовалось время, чтобы привыкнуть к китайским гаджетам, объясняет собеседник «Ведомостей» в крупном ритейлере электроники. Эти смартфоны обладают всеми нужными функциями, в модельный ряд включены все популярные форм-факторы. Поэтому на первое место выходит вопрос цены – а цена на китайские устройства вполне устраивает потребителя, резюмирует собеседник «Ведомостей».