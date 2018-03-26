Huawei впервые обогнала Apple по продажам смартфонов в России
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По итогам февральских продаж в России доля смартфонов Huawei и Honor (еще один бренд китайской компании) в штуках впервые превысила долю гаджетов Apple. Это следует из материалов компании – партнера нескольких производителей электроники. Данные подтвердили сотрудники трех торгующих электроникой компаний. По расчетам одного из них, доля Huawei и Honor в штуках выросла более чем с 14,5% в январе до 17,4% в феврале. А вот доля Apple, наоборот, сократилась: если в январе она превышала 15%, то сейчас составляет чуть менее 14%, говорит он. В феврале Huawei вместе с Honor обогнали Apple на 3,4 п. п., подтверждает представитель другого ритейлера. Таким образом, китайский производитель впервые вышел на второе место по продажам гаджетов в натуральном выражении, опережает его только Samsung. Доля последнего составляет около 24,4%, говорят два ритейлера. Huawei и Honor обогнали Apple по продажам в штуках, подтверждает представитель «Мегафона», но Apple продолжает лидировать по выручке.
Huawei и Honor уже давно занимают третье место по продажам смартфонов в России, но на второе место производитель вышел впервые, указывает представитель Huawei. По его словам, вендор расширил каналы продаж и линейку смартфонов, что и стало причиной роста. Кроме того, Huawei смогла значительно увеличить узнаваемость обоих брендов: появились различные партнерские и спонсорские проекты на телевидении, проекты с топовыми блогерами в социальных сетях, рассказывает он.
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