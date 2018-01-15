Apple лидирует на российском рынке подержанных смартфонов

По подсчетам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в России в прошлом году было продано около 3 млн подержанных аппаратов Максим Стулов / Ведомости

В 2017 г. Avito продала 1,6 млн подержанных телефонов, следует из сообщения компании. Почти все они смартфоны, уточняет представитель торговой площадки. Смартфоны – 50% всей проданной на Avito бытовой электроники, говорится в сообщении. Почти половина (46,6%) проданных на Avito аппаратов – iPhone. На 2-м месте по популярности – Samsung (18,1%), на 3-м, с большим отрывом, Nokia (4,9%). Покупка телефонов у частных продавцов очень популярна среди россиян, делают вывод представители Avito.

По данным, которые приводила ранее «М.видео», в России в 2017 г. было продано около 28 млн новых смартфонов. Возможно, чуть больше – около 28,5 млн, говорили «Ведомостям» представители МТС и «М.видео». При этом доли производителей в продажах подержанных телефонов на Avito отличаются о тех, которые они занимают на первичном рынке. По данным партнера нескольких производителей электроники за 11 месяцев 2017 г., 1-е место по штучным продажам новых смартфонов занимал Samsung, за ним следовали Apple (12,9%) и Huawei с суббрендом Honor (9,7%). При этом по состоянию на ноябрь на iPhone приходилось почти 24% продаж смартфонов в российских интернет-магазинах. Huawei и Samsung делили 2-е место (по 15%).

По подсчетам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в России в прошлом году было продано около 3 млн подержанных аппаратов. Ежегодно вторичный рынок в штуках составляет около 10% от продаж новых смартфонов, утверждает он. Это, в принципе, соответствует общемировому уровню, говорит Муртазин.

Президент «Евросети» Александр Малис считает, что рынок подержанных смартфонов в России может быть и больше - около 4-5 млн аппаратов.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что в России продажи подержанных смартфонов и кнопочных телефонов составляют чуть более 10% от продаж новых аппаратов. Точно посчитать их количество сложно — учет устройств, которые продаются из рук в руки, а также реализуются в мелких магазинах и ларьках, практически невозможен, утверждает он.

По словам Муртазина, на перепродажу идет относительно немного подержанных смартфонов – значительно меньше, чем продается новых. Остальные выбрасывают, передаривают, откладывают про запас, рассказывает он. По его мнению, лидерство Apple на вторичном рынке связано с тем, что в подавляющем большинстве случаев на вторичном рынке продаются флагманские модели. Только за них можно выручить более или менее крупную сумму. Продажа дешевого аппарата за копейки вряд ли интересна его владельцу, считает Муртазин.

Средняя цена проданного на Avito аппарата – 9350 руб., сообщает торговая площадка. Средняя цена нового смартфона, которую ранее называла «М.видео», в 2017 г. составляла 13 400 руб. (на 43% выше, чем подержанного).

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