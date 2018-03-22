Российский рынок смартфонов преодолел кризис благодаря iPhone
В прошлом году Apple заработала в России $2,6 млрд
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К концу 2017 г. мобильный интернет четвертого поколения (4G, LTE) по трафику впервые приблизился к трафику на сетях третьего поколения (3G)
Андрей Гордеев / Ведомости
Российский рынок смартфонов полностью восстановился после девальвации 2014 г., причина тому – спрос на дорогие LTE-смартфоны. К такому выводу пришла аналитическая компания IDC.
В 2014 г. падение рубля удвоило долю дешевых смартфонов, но теперь ситуация изменилась. В IV квартале 2017 г. более 80% проданных в России смартфонов поддерживали LTE, тогда как в I квартале 2016 г. на них приходилось менее половины проданных в России аппаратов.
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