Технологии / Персональные технологии

Российский рынок смартфонов преодолел кризис благодаря iPhone

В прошлом году Apple заработала в России $2,6 млрд
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Российский рынок смартфонов полностью восстановился после девальвации 2014 г., причина тому – спрос на дорогие LTE-смартфоны. К такому выводу пришла аналитическая компания IDC.

В 2014 г. падение рубля удвоило долю дешевых смартфонов, но теперь ситуация изменилась. В IV квартале 2017 г. более 80% проданных в России смартфонов поддерживали LTE, тогда как в I квартале 2016 г. на них приходилось менее половины проданных в России аппаратов.

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Комментарии  ()
komandir
14:51 22.03.2018
стали оформлять двухлетние кредиты. А общие продажи смартфонов, проданных в кредит, выросли на 40% в штуках и на 74% в рублях. ---------------------- Драйверы финансового сектора
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