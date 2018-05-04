Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4560 от 04.05.2018 под заголовком: Xiaomi замахнулась на $10 млрд

Китайский конкурент Apple намерен привлечь $10 млрд

Размещение Xiaomi может стать крупнейшим IPO за четыре года
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Китайский производитель смартфонов Xiaomi опубликовал проспект размещения акций на Гонконгской бирже. По данным Bloomberg, Xiaomi планирует привлечь $10 млрд, а вся компания может быть оценена в $100 млрд. Это может быть крупнейшим IPO за последние четыре года – с момента выхода на биржу гиганта Alibaba Group.

Созданная в 2010 г. предпринимателем Лэй Цзунем Xiaomi специализируется на производстве дешевых, но качественных смартфонов. Компанию часто сравнивали с Apple, а ее основателя называли «китайским Стивом Джобсом»: несмотря на то что она производит устройства на Android, оболочка ее операционной системы очень похожа на iOS. При этом стоимость ее продукции должна была крайне низкой: сейчас средняя цена смартфона от Xiaomi составляет всего $140, по данным самой компании. К концу 2017 г. Xiaomi вышла на 4-е место по продажам в мире вслед за Samsung, Apple и Huawei (данные IDC). Исследовательская фирма Strategy Analytics прогнозирует, что в 2018 г. Xiaomi сможет обогнать не только китайского вендора, но и Apple.

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