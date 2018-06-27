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Статья опубликована в № 4596 от 27.06.2018 под заголовком: «Просвещение» вызывает охрану

«Просвещение» требует вернуть ему товарные знаки

Благодаря им издательство отсудило у конкурентов почти 4 млрд рублей
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Издательство «Просвещение» подало два иска в суд по интеллектуальным правам к Роспатенту, следует из картотеки арбитражных дел. Иски были зарегистрированы 25 июня, в качестве третьего лица выступает издательство «Вентана-граф». Представитель «Просвещения» подтвердил «Ведомостям» факт подачи исков.

«Просвещение» рассчитывает признать недействительными решения Роспатента об аннулировании правовой охраны двух товарных знаков издательства, сказала «Ведомостям» вице-президент по корпоративным и правовым вопросам группы компаний «Просвещение» Наталья Фирсова. Речь идет о товарном знаке, обозначающем соответствие учебников Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). 9 июня палата по патентным спорам Роспатента приняла решение признать охрану этого товарного знака издательства «Просвещение» полностью недействительной. По второму товарному бренду, который включает только изображение логотипа без аббревиатуры, решение признать охрану товарного знака было принято частично, за издательством оставили право использовать этот знак при издании игр и магнитных лент. Лишить «Просвещение» товарных знаков с обозначением ФГОС требовало издательство «Вентана-граф», говорил «Ведомостям» его представитель. «Просвещение» намерено оспорить оба решения Роспатента.

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