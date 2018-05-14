Издательство «Просвещение» отсудило 3,7 млрд руб. у компании группы «Эксмо-АСТ»

Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: «Просвещение» может разорить конкурента

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«Вентана-граф» может обанкротиться – его выручка меньше, чем сумма компенсации, которую он должен уплатить по решению суда Евгений Разумный / Ведомости

Издательство «Просвещение» подало иск к «Вентана-графу» в январе 2018 г. «Вентана-граф», жаловался истец, выпустил более 500 наименований учебников и учебных пособий, на обложке которых напечатано изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком АО «Издательство «Просвещение», объяснял «Ведомостям» директор по внешним коммуникациям «Просвещения» Сергей Григоренко, а обложки некоторых учебников «Вентана-графа» схожи по стилю с обложками «Просвещения».

Изображение, о котором спорят издательства, – знак ФГОС, Федеральные государственные образовательные стандарты, утверждает их Министерство образования и науки. Знак есть на учебниках обоих издательств, его часто используют школы на сайтах, убедились «Ведомости». «Просвещение», объяснил его представитель, зарегистрировало знак, который размещает на своих изданиях, разработанных в соответствии с ФГОС.