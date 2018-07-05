Вслед за МТС и Tele2 туристический сервис запускает «Мегафон»
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«Мегафон» начинает осваивать туристический бизнес и запускает сервис «Мегафон.Путешествия», который помогает клиенту подобрать авиабилеты, отель или пакетный тур, указано на сайте сервиса. «Мегафон.Путешествия» показывает предложения, собранные партнерами-агрегаторами: Aviasales предлагает билеты, Hotellook – отели, Level Travel – пакетные туры, рассказывает представитель оператора. Выбрав подходящее предложение, клиент переходит на сайт партнера, чтобы сделать заказ. «Мегафон» получает вознаграждение от партнера за приведенного клиента, а еще возвращает абоненту часть потраченных им денег на мобильный счет, продолжает представитель оператора. Представители Aviasales (также владеет сервисом Hotellook) и Level Travel подтвердили сотрудничество с «Мегафоном» по этому проекту. А Aviasales ждет продвижения своих сервисов под брендом «Мегафона» – партнерский маркетинг приносит до четверти всего трафика Aviasales, рассказывает представитель агрегатора.
У МТС и Tele2 уже есть схожие сервисы. Разница в том, что его кэшбэк можно вывести на собственную банковскую карту «Мегафона» и обналичить, объясняет представитель оператора. Представители МТС и Tele2 подтвердили, что кэшбэк от их туристических услуг можно потратить лишь на их же услуги сотовой связи. Различаются и условия кэшбэка: «Мегафон» возвращает 1% за авиабилеты и 2,7% за отели. МТС – 3% за авиабилет, 6% за отели, а целый тур заказать невозможно. У Tele2 кэшбэк при покупке авиабилетов составляет 1%, при бронировании отелей достигает 4%. У «Вымпелкома» есть проекты с партнерами, например с Booking.com, но оператор предлагает только скидки и специальные предложения, но не кэшбэк. У «Ростелекома» же вовсе нет подобных сервисов, уточнил его представитель.
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