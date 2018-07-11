Технологии / ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4606 от 11.07.2018 под заголовком: РВК подготовит к IPO

РВК поможет выходить на биржу

Компания создаст три фонда инвестиций в зрелые компании
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Российская венчурная компания (РВК) займется инвестициями в зрелые компании, для чего до 2020 г. создаст три фонда поздних стадий, рассказал на презентации инвестиционной стратегии компании ее инвестиционный директор Алексей Басов. Доля РВК в таких фондах составит не более 1,5 млрд руб. и не больше 20% от общей суммы инвестиций, а капитал каждого фонда может достигать 7,5 млрд руб., объяснил Басов. В каждом фонде обязательно будет частный соинвестор, чья доля должна превышать 30%, уточнил Басов. Остальные доли разделят другие частные соинвесторы или институты развития, добавляет представитель компании.

Также помимо фондов зрелой стадии новая инвестиционная стратегия предполагает фонды для молодых управляющих компаний с опытом в смежных сферах. Их капитал должен достичь 1 млрд руб. Доля РВК в них может составлять до 25%, а сама управляющая компания должна будет вложить в такой фонд не менее 5% его капитала.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике