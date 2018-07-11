РВК поможет выходить на биржу
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Российская венчурная компания (РВК) займется инвестициями в зрелые компании, для чего до 2020 г. создаст три фонда поздних стадий, рассказал на презентации инвестиционной стратегии компании ее инвестиционный директор Алексей Басов. Доля РВК в таких фондах составит не более 1,5 млрд руб. и не больше 20% от общей суммы инвестиций, а капитал каждого фонда может достигать 7,5 млрд руб., объяснил Басов. В каждом фонде обязательно будет частный соинвестор, чья доля должна превышать 30%, уточнил Басов. Остальные доли разделят другие частные соинвесторы или институты развития, добавляет представитель компании.
Также помимо фондов зрелой стадии новая инвестиционная стратегия предполагает фонды для молодых управляющих компаний с опытом в смежных сферах. Их капитал должен достичь 1 млрд руб. Доля РВК в них может составлять до 25%, а сама управляющая компания должна будет вложить в такой фонд не менее 5% его капитала.
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