Сервис анализа трафика Ubic привлек инвестиции ФРИИ и РВК
В 2017 году Роскомнадзор рекомендовал этот сервис для блокировок запрещенных ресурсов
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Выручка Ubic в 2017 г. составила чуть меньше 100 млн руб.
Андрей Гордеев / Ведомости
Разработчик сервиса анализа и фильтрации трафика Ubic привлек 115 млн руб. инвестиций от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК), сообщили «Ведомостям» основатель Ubic Виталий Саттаров, представители ФРИИ и РВК.
Разработки Ubic позволяют операторам сегментировать интернет-аудиторию и прогнозировать пользовательское поведение. Ubic предлагает сервисы и для потребителей, например «Родительский контроль», он помогает родителям понять поведение ребенка в сети, или сервис блокировки рекламы.
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