Роскомнадзор посоветовал софт для блокировок Е. Разумный / Ведомости

Роскомнадзор откликнулся на просьбу операторов посоветовать им решение для блокировок запрещенных ресурсов, сообщает регулятор на своем сайте. Таким решением Роскомнадзор называет продукт Ubic, разработанный компанией «Безопасный интернет».

Инвесторами этой компании являются Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании (РВК). Им принадлежит 20,5 и 13% компании соответственно, говорится в базе «СПАРК-Интерфакс». Также компания «Безопасный интернет» является резидентом «Сколково».

Это решение тестировали 20 операторов связи из семи федеральных округов. При правильной настройке он допускает не более 0,13% ошибок при блокировке сайтов, содержащих экстремизм и призывы к беспорядкам, и 0,006% - для общего реестра запрещенной информации.

Кроме того, Роскоснадзор планирует изучить еще два решения - EcoFilter и СКАТ.

Россия начала блокировать сайты с запрещенной информацией в 2012 г. – тогда был принят первый закон о запрете доступа к ресурсам с детским порно, призывами к суициду и пропагандой наркотиков. Доступ к таким сайтам закрывается без решения суда, все они вносятся в реестр Роскомнадзора, из которого операторы связи берут информацию о том, что нужно блокировать. Позже блокировать стали сайты с экстремистской и вообще любой информацией, запрещенной законом. Затем блокировки распространили на сайты с пиратским контентом, но в этом случае требуется решение суда.

Блокировки можно обходить с помощью специальных сервисов-анонимайзеров, но с 1 ноября 2017 г. по закону их за это тоже начнут блокировать.