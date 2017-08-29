Роскомнадзор рассказал, как будет исполнять закон о запрете анонимайзеров

Сервисы, которые не перекроют доступ к запрещенным сайтам, будут блокироваться в течение трех дней

Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Три дня для анонимайзеров

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Чтобы проверять возможности анонимайзеров по доступу к запрещенным ресурсам, те должны подключаться к специальной системе Роскомнадзора Gregorio-Borgia / AP

Роскомнадзор рассказал, как будет контролировать исполнение запрета анонимайзеров и VPN – служба выложила проект приказа на портал общественного обсуждения нормативных документов regulation.gov.ru. А закон о контроле анонимайзеров вступает в силу 1 ноября. Эти сервисы предоставляют доступ к заблокированным по требованию Роскомнадзора сайтам. По новым требованиям анонимайзеры должны будут внести в черный список перечень сайтов с запрещенной информацией. Если они этого не сделают, то будут заблокированы сами.