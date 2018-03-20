Бизнес / Агропром

Российская венчурная компания вложилась в сельскохозяйственных дронов

Она стала совладельцем стартапа, собирающего данные о посевах
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В конце 2016 г. Российская венчурная компания (РВК) создала совместный венчурный фонд с Белорусским инновационным фондом с капиталом 1,4 млрд руб. Сейчас совместный фонд совершил свою первую сделку, вложив 25 млн руб. в стартап «Агродронгрупп». Полученную долю партнеры не раскрывают.

«Агродронгрупп» является резидентом биомедицинского кластера «Сколково» и занимается разработками для сельского хозяйства. Компания создала систему анализа состояния растений. Оснащенные специальными датчиками беспилотники облетают посевы сельскохозяйственных культур. Собранные данные обрабатываются, клиенту на выходе предоставляется информация о проблемных посевах и агрономических показателях растений, объясняет основатель проекта Дмитрий Рубин. Система способна давать сельхозпроизводителям советы по повышению урожая и снижению расходов.

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