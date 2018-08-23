Технологии / Телекоммуникации

«Мегафон» завершил прием заявок на выкуп своих акций с рынка

Он собрал заявки на 18,6% акций
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«Дочка» «Мегафона» – MICL – получила заявки на выкуп 18,6% его акций, сообщил «Мегафон», до 29 августа их владельцы должны подписать с MegaFon Investments Cyprus Ltd. договоры купли-продажи. Обыкновенные акции компании «Мегафон» приобретет по 659,26 руб. за штуку. «Мегафон» также подтвердил, что, как и предупреждал, начнет процедуру делистинга с Лондонской фондовой биржи.

16 июля совет директоров «Мегафона» решил, что статус публичной компании «не является стратегическим приоритетом» и оператор проведет делистинг с LSE. Компания предложила инвесторам до 22 августа продать дочерней MegaFon Investments Cyprus Ltd до 128,95 млн обыкновенных акций (20,8%), торгующихся на Московской и Лондонской биржах в виде глобальных депозитарных расписок (GDR), по $9,75. Премия, которую предложил «Мегафон», составила 8,3% к стоимости GDR «Мегафона» на закрытие торгов в Лондоне и 20,3% к цене акций на Московской бирже 13 июля. USM Holding Алишера Усманова и группа Газпромбанка (владеют 56,3% и 18,8% акций оператора) в выкупе не участвовали.

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Комментарии  ()
goleodoros
11:29 23.08.2018
Делистинг Мегафона не планируется с ММВБ?
00
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