Умные часы для детей обзавелись голосовым помощником «Яндекса»

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Умные часы с «Алисой» на борту могут поиграть с ребенком в города и рассказать сказку. А вот «взрослых» тем часы обучены избегать Андрей Гордеев / Ведомости / ведомости

В среду «Мегафон» открывает в интернет-магазине продажу детских умных часов Elari KidPhone 3G со встроенным голосовым помощником «Алиса» за 6999 руб., рассказали представители оператора и выпустившей гаджет компании Elari. Часы будут продаваться и в интернет-магазине «Мегафона», и в собственном интернет-магазине Elari Store. Продажи в салонах оператора начнутся 3 сентября.

По словам участников проекта, в Elari KidPhone 3G установлена версия «Алисы» с сокращенным функционалом. Она может поиграть с ребенком в города, рассказать сказку, отвечать на вопросы детей-почемучек (например: «Сколько весит бегемот?»), но не даст ответов на «взрослые» вопросы, обещают они. Elari KidPhone 3G оснащены сим-картой и, помимо постоянной связи с «Алисой», позволяют ребенку делать и принимать звонки, в том числе видео-, следует из описания часов. Родителям они позволяют общаться с ребенком, следить за его местоположением при помощи GPS-трекинга в приложении, контролировать записную книжку часов.