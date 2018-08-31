Технологии / Медиа

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки «Яндекс.Видео»

«Яндекс» удалил пиратский контент из своего видеосервиса
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Роскомнадзор по итогам проверки не нашел оснований для блокировки «Яндекс.Видео», говорится в сообщении ведомства. «Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" в настоящий момент отсутствуют» , - говорится в нем (цитата по «Интерфаксу»).

24 августа Мосгорсуд обязал «Яндекс» убрать из выдачи ссылки на пиратские копии видео «Газпром-медиа», в частности сериалов «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационного сериала «Осторожно, земляне». Решение было принято по заявлениям телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и «Супер».

Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту. 28 августа ведомство заявило, что ссылки должны быть удалены до 30 августа и что если этого не произойдет, то по закону «Яндекс.Видео» должен быть заблокирован.

«Яндекс» 29 августа заявил, что планирует обжаловать решения Мосгорсуда, и назвал незаконным требование об удалении ссылок. Однако уже на следующий день интернет-компания сообщила, что удалила все ссылки на произведения «Газпром-медиа», объяснив это необходимостью «минимизировать риск блокировки». «Яндекс» подчеркивал, что по-прежнему считает требования необоснованными.

Компания также указала, что предъявленные ей требования неисполнимы. «Яндекс» не размещает контент на сервисе и не может установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта, поэтому среди удаленных ссылок могут быть и те, что ведут на контент, размещенный самими правообладателем. В итоге пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент, а ресурсы «Газпром-медиа», «вполне возможно, лишились части трафика», отмечал «Яндекс».

«Газпром-медиа» утверждала, что «по некоторым типам запроса» пиратское видео все еще доступно.

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