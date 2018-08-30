«Яндекс» удалил пиратский контент из своего видеосервиса

Чтобы минимизировать риск блокировки, компания решила удалить весь контент Максим Стулов / Ведомости

Чтобы избежать блокировки Роскомнадзором из-за расположенного на сервисе «Яндекс.Видео» пиратского контента, поисковик «Яндекс» решил удалить все ссылки на произведения, принадлежащие «Газпром-медиа». «Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи "Яндекса", мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», - говорится в сообщении интернет-компании.

Мосгорсуд 24 августа удовлетворил заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2x2 и «Супер», обязав «Яндекс» убрать из выдачи ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих «Газпром-медиа». Речь идет о сериалах «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационном сериале «Осторожно, земляне». В понедельник, 27 августа, Роскомнадзор направил «Яндексу» уведомление о необходимости закрыть доступ к пиратскому контенту через «Яндекс.Видео».

Срок исполнения уведомлений, направленых Роскомнадзором «Яндексу» на основании определений Мосгорсуда, истекал 30 августа.

«Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде», - говорится в сообщении «Яндекса».

Компания указывает, что предъявленные ей требования неисполнимы: поскольку «Яндекс» не размещает контент на сервисе, он не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта и не может отделить спорный контент от легального. «Поэтому среди удаленных нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем, - говорится в сообщении. - В результате пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент на «Яндексе», а ресурсы «Газпром-медиа», вполне возможно, лишились части трафика».

Холдинг «Газпром-медиа» ранее указывал, что «Яндекс.Видео» – не стандартный поиск, поскольку пользователь смотрит пиратский контент на плеере внутри сервиса, на его странице. Медиахолдинг подчеркнул, что будет продолжать бороться с пиратством «всеми доступными законными способами».

Нелегальный контент все равно можно будет найти с помощью других поисковиков, социальных сетей и на медиахостингах, предупреждают в «Яндексе». «Хорошее решение проблемы пиратства должно удовлетворять двум принципам: прозрачность и равноприменимость. Мы сами являемся правообладателем и будем работать с другими правообладателями, регуляторами и прочими игроками индустрии над созданием системы, в которой оба этих принципа будут соблюдаться», - говорится в заявлении компании.