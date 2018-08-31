«В контакте» разрешила пользователям скрывать свои страницы от посторонних
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Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
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Социальная сеть «В контакте» изменила правила приватности. Пользователи теперь могут настраивать доступ к своему профилю, закрыв его от тех, кого нет в списках друзей. «Теперь вы можете в один момент сделать свой профиль полностью приватным и защитить личное пространство от незнакомцев, оставив страницу открытой только для друзей, - говорится в сообщении компании. - Весь контент, который вы добавили на страницу, включая записи на стене, фотографии, видео, музыку, истории и подписки, будет скрыт приватностью автоматически».
Изменить настройки приватности можно в настройках. Пользователи могут выбрать три вида доступа к профилям: только для друзей, только для себя или для никого. Пока такая функция доступна только для дестктопной версии социальной сети, в мобильном приложении «В контакте» такая функция появится позже.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
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