Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4654 от 17.09.2018 под заголовком: «Лабиринт» ищет выход

В работе крупнейшего книжного интернет-магазина «Лабиринт» произошел сбой

Компания объяснила сбой слишком высоким спросом в период учебного года
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В крупнейшем российском книжном интернет-магазине «Лабиринт» – сбой. Очередь из заказов появилась 6 сентября, сроки доставки сдвинулись. «Лабиринт» предупредил о неполадках на своей странице в Facebook.

Компания планировала справиться с очередью за неделю, но 10 сентября вышел из строя сервер, обеспечивающий обмен данными между службами магазина. «Лабиринт» оценил срок ремонта в два дня, удалось ли это, не известно: на запрос компания не ответила.

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