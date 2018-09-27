Суд отказался отменить решение об удалении пиратского контента «Яндексом»

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Отмена обеспечительных мер до рассмотрения исков по существу может привести к нарушению авторских и смежных прав ответчика, сочла судья Андрей Гордеев / Ведомости

Мосгорсуд сегодня не нашел оснований отменить обеспечительные меры по двум искам холдинга «Газпром-медиа» (ООО «Парнас медиа» и ООО «Телеканал ТВ-3»). Медиакомпания обнаружила на «Яндекс.Видео» пиратские копии своего контента и потребовала их удалить.

«Яндекс» обжаловал предыдущее решение Мосгорсуда по иску «Газпром-медиа», попросив отменить обеспечительные меры, наложенные из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры». Медиахолдинг настаивал, что таким образом защищает свой контент от нелегальной публикации на «Яндексе», поисковик же счел требования необоснованными.

В четверг, 27 сентября, суд рассмотрел это требование «Яндекса» к двум телеканалам – «Супер» (ООО «Парнас медиа») и ТВ-3. Отмена обеспечительных мер до рассмотрения исков по существу может привести к нарушению авторских и смежных прав ответчика, сочла судья Мосгорсуда Татьяна Михалева в обоих исках. Однако доводы «Яндекса» о том, что компания не распространяет видео и не является его хостером, подлежат рассмотрению в основной части судебного разбирательства (по существу), отметила она.

После этого суд перешел к рассмотрению дела по существу, которое прошло с немалым эмоциональным накалом.

Без третьих сторон, но с экспертами

Представители «Яндекса» пытались привлечь к делу в обоих исках третьи стороны, которые могли пострадать от блокировки контента, – это компании Mail.ru Group и ООО «Руформ» – владелец онлайн-кинотеатра Rutube и сайты Kinotv1.ru, lordfilm.tv и anwap-film.ru. «Яндекс» ссылался на письма владельцев ресурсов (в частности, anwap-film.ru и «Руформ»), которые пострадали от удаления ссылок из выдачи. Представители «Газпром-медиа» настаивали, что эти ресурсы не пострадали, и заявили, что у них есть письмо из «Руформа», это подтверждающее, а к Mail.ru Group у «Газпром-медиа» изначально не было претензий. Суд отказал «Яндексу» в этом ходатайстве.