«Яндекс» попросил привлечь Mail.ru Group и «Газпром-медиа» к делу о пиратстве
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«Яндекс» попросил Мосгорсуд привлечь в качестве третьих лиц компании Mail.ru Group и Rutube по иску телеканалов «Газпром-медиа» к «Яндексу» о пиратстве. Об этом сообщила компания «Яндекс».
Мосгорсуд 17 сентября провел досудебную подготовку по искам телеканалов «Супер» и ТВ3 (входят в «Газпром-медиа») к интернет-компании. Телеканалы потребовали удалить пиратские копии сериалов, размещенных в «Яндекс.Видео». Суд пока не рассмотрел ходатайства «Яндекса». Следующее заседание по иску должно состояться 27 сентября. Представитель Mail.ru Group от комментариев отказался, сотрудник компании сообщил «Ведомостям», что холдинг пока не получал документов о привлечении Mail.ru Group в качестве третьего лица.
Гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко заявил, что «Яндекс» проигнорировал предложение присоединиться к меморандуму о борьбе с пиратством. «Если "Яндекс" будет затягивать процесс, ссылаясь на поиск технических решений, то это вынудит нас поднять волну исков и по другим нашим проектам. И я уверен, что за нами с такими же исками выйдут сотни правообладателей», – сказал он агентству ТАСС.
«Мы не видим участия Rutube в этом процессе, так как на видеосервисе легально размещен наш контент, а если появляются пиратские копии, то ресурс их моментально удаляет», – сообщила пресс-служба «Газпром-медиа».
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