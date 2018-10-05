Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Между ТНТ и США

Создатель нынешнего ТНТ Роман Петренко вернется в «Газпром-медиа»

Он будет управлять и ТНТ, и другими проектами холдинга
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Роман Петренко вернется в «Газпром-медиа» и вновь будет управлять ТНТ, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных медиакомпаний и знакомый Петренко. ТНТ – один из пяти крупнейших телеканалов в России. Петренко был гендиректором ТНТ более 10 лет, в 2002–2013 гг. Канал был запущен в 1997 г. основателем «Медиа-моста» Владимиром Гусинским. Но именно Петренко сформировал ТНТ таким, как все его знают, признавали сотрудники разных телекомпаний.

Представитель «Газпром-медиа» от комментариев отказался. Петренко не ответил «Ведомостям».

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике