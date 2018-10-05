Создатель нынешнего ТНТ Роман Петренко вернется в «Газпром-медиа»

Он будет управлять и ТНТ, и другими проектами холдинга

Статья опубликована в № 4668 от 05.10.2018 под заголовком: Между ТНТ и США

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Когда Петренко вернется в «Газпром-медиа», он будет скорее всего отвечать за международную экспансию, говорит его знакомый Денис Абрамов / Ведомости

Роман Петренко вернется в «Газпром-медиа» и вновь будет управлять ТНТ, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных медиакомпаний и знакомый Петренко. ТНТ – один из пяти крупнейших телеканалов в России. Петренко был гендиректором ТНТ более 10 лет, в 2002–2013 гг. Канал был запущен в 1997 г. основателем «Медиа-моста» Владимиром Гусинским. Но именно Петренко сформировал ТНТ таким, как все его знают, признавали сотрудники разных телекомпаний.

Представитель «Газпром-медиа» от комментариев отказался. Петренко не ответил «Ведомостям».