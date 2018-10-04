«Газпром-медиа»: песня Слепакова о Боширове и Петрове попала в сеть случайно

Вечером в среду на Youtube-канале Слепакова появилась песня о Боширове и Петрове PhotoXPress

Песня сценариста и шоумена Семена Слепакова об отношениях между Русланом Бошировым и Александром Петровым не имеет отношения к «Газпром-медиа». Об этом говорится в ответе холдинга на запрос «Ведомостей» с просьбой прокомментировать ситуацию с блокировкой песни. Слепаков опубликовал клип на эту песню на своем Youtube-канале вечером 3 октября. Позже видео было удалено из YouTube и «В контакте», однако к тому моменту уже успело разойтись по социальным сетям. На странице с удаленным видео на Youtube указано, что это сделано по требованию правообладателя – «Газпром-медиа».

«Газпром-медиа» просит администрацию видеосервисов и социальных сетей удалить контент по просьбе самого Слепакова, следует из ответа холдинга «Ведомостям». «Газпром-медиа» утверждает, что Слепаков обратился за помощью к техническим специалистам холдинга, чтобы «его личный авторский контент» удалили из медиаресурсов. Песня про Боширова и Петрова – исключительно личный авторский продукт Слепакова, настаивают в «Газпром-медиа». Также в ответе холдинга говорится, что песня попала в сеть случайно, но не указано, каким образом.

Со Слепаковым «Ведомостям» связаться пока не удалось. На своей страничке в «В контакте» он написал, что не планировал выкладывать клип в сеть, а утечка произошла от кого-то из его друзей, которым он отправил закрытую ссылку.

«Газпром-медиа» владеет телеканалом ТНТ, в проектах которого участвует Слепаков.

Власти Великобритании подозревают Петрова и Боширова в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По данным властей этой страны, оба мужчины являются сотрудниками ГРУ. Сами Петров и Боширов в интервью RT заявили, что не имеют отношения к отравлению Скрипалей. По их словам, они бизнесмены средней руки и приехали в Солсбери, где жили Скрипали, посмотреть собор.

Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили расследование, в котором утверждали, что настоящие имя Боширова – Анатолий Чепига и он действительно сотрудник ГРУ. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, The Insider и Bellingcat привели выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова