ТНТ-Premier за первый месяц работы собрал почти 4 млн просмотров
Это один из немногих российских сервисов, который работает только по платной модели
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Основная подписка на ТНТ-Premier стоит 129 руб. в месяц
Максим Стулов / Ведомости
За первый месяц работы ТНТ-Premier пользователи более 3,9 млн раз посмотрели сериалы и шоу, предоставленные этим видеосервисом, сообщил холдинг «Газпром-медиа».
ТНТ-Premier запущен в середине августа, пользователи по подписке могут смотреть контент развлекательных каналов «Газпром-медиа» (прежде всего ТНТ и ТВ3) еще до его выхода в эфир. На сервисе сейчас, к примеру, доступен сериал Семена Слепакова «Домашний арест», который ТНТ покажет в эфире через несколько месяцев.
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