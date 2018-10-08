Google закрыл свою социальную сеть Google+

Одна из причин закрытия сервиса – массовая утечка данных, которая произошла прошлым летом Aly Song/REUTERS

Компания Google объявила, что закрывает социальную сеть Google+ – к августу 2019 г. После этого пользоваться сервисом смогут только корпоративные клиенты Google.

Социальная сеть Google+ начала работать в 2011 г., тогда Google рассчитывала, что это будет конкурент Facebook, но напрасно: СМИ называли ее одной из главных неудач Google.

Компания так описывает одну из причин, по которой закрывает сервис: Google+ не пользуется популярностью у пользователей, более 90% их них проводят не более 5 секунд на сервисе. «Учитывая трудности [поддержания социальной сети] и чрезвычайно низкую популярность пользовательской версии Google+, мы решили вывести ее из работы», — говорится в сообщении. Пользователи получат инструкции по сохранению и переносу всех своих данных, заверила компания.

Другая причина закрытия сервиса – массовая утечка данных, которая произошла прошлым летом. The Wall Street Journal писала, что в Google+ произошла крупная утечка данных пользователей социальной сети прошлой весной. Решить проблему с утечкой так и не удалось, а кроме того, Google не сообщал ничего об произошедшей утечке данных, опасаясь критики и недовольства пользователей и расследования регуляторов.

Только объявляя, что закрывает социальную сеть, Google подтвердила информацию об утечке данных.

Уязвимость могла затронуть более 500 000 аккаунтов пользователей, говорится в блоге компании. Из-за сбоя в работе системы внешние пользователи могли получить доступ к скрытым данным пользователей, которые они размещали в период с 2015 по 2018 гг. В сообщении Google указано, что ошибка уже ликвидирована, но воспользовались ли хакеры уязвимостью сети или нет, разработчики уточнить не могут.

В начале года Google объявила о запуске Project Strobe, который занимается анализом возможности получения доступа сторонними разработчиками к учетным записям Google и данным, которые хранят пользователи на устройствах Android, говорится в сообщении Google. Компания опасалась, что к некоторым данным посторонние разработчики могли получить чрезмерно свободный доступ, и решилась на ужесточение политики конфиденциальности.

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