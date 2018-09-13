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Google закроет почтовый сервис Inbox

Американская корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox в марте 2019 г. и сосредоточиться только на развитии Gmail. Об этом говорится в блоге компании. Часть функций Inbox будет добавлена в Gmail.

Компания собирается использовать «более целенаправленный подход» при развитии электронной почты. «Мы представили обновленный Gmail в апреле этого года, включив в него многие из тех функций, которые вам нравятся в Inbox, а также такую функцию, как Smart Compose, позволяющую быстрее создавать черновики писем», — говорится в блоге.

Google представила Inbox в октябре 2014 г. Изначально компания предполагала, что новый сервис будет дополнять почту Gmail, упростит работу с почтовым ящиком для пользователей мобильных устройств. «Inbox был разработан теми же людьми, что создали Gmail, но это не Gmail. Это абсолютно новый тип почтового сервиса, сфокусированный на действительно важных вещах», — поясняла компания.

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