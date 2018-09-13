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Google закроет почтовый сервис Inbox

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Американская корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox в марте 2019 г. и сосредоточиться только на развитии Gmail. Об этом говорится в блоге компании. Часть функций Inbox будет добавлена в Gmail.

Компания собирается использовать «более целенаправленный подход» при развитии электронной почты. «Мы представили обновленный Gmail в апреле этого года, включив в него многие из тех функций, которые вам нравятся в Inbox, а также такую функцию, как Smart Compose, позволяющую быстрее создавать черновики писем», — говорится в блоге.

Google представила Inbox в октябре 2014 г. Изначально компания предполагала, что новый сервис будет дополнять почту Gmail, упростит работу с почтовым ящиком для пользователей мобильных устройств. «Inbox был разработан теми же людьми, что создали Gmail, но это не Gmail. Это абсолютно новый тип почтового сервиса, сфокусированный на действительно важных вещах», — поясняла компания.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

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Политика
Новости

Reuters узнало о переброске Турцией войск и оружия в сирийский Идлиб

Ведомости
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Турция укрепляет свои военные посты в сирийской провинции Идлиб, подконтрольной боевикам, передает Reuters со ссылкой на источники среди турецких и сирийских повстанцев. По информации источников, наступление правительственных сил на Идлиб приведет к возникновению гуманитарной катастрофы на сирийско-турецкой границе.

Высокопоставленный источник в силовых структурах Турции сообщил, что турецкие военнослужащие укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Войска, бронетранспортеры и оружие были переброшены к границе с Сирией, рассказали три турецких источника. «У нас есть военное присутствие там (в провинции — "Ведомости"), и если военнослужащие подвергнуться нападению, то это будет считаться нападением на Турцию», — заявил высокопоставленный источник.

По информации высокопоставленного сирийского повстанца, Турция отправила в Идлиб десятки бронемашин и танки, а также сотни сотрудников спецслужб. По его словам, Идлиб не разделяет судьбы других повстанческих регионов. «В Сирии есть очень большие подкрепления турецких сил, и эти наблюдательные посты в настоящее время фактически становятся постоянными военными базами», — пояснил боевик. Официально Турция не комментирует передвижение войск.

Thе Wall Street Journal со ссылкой на данные американских чиновников 10 сентября сообщила, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам провести химическую атаку с использованием газообразного хлора против повстанцев в Идлибе. Пока неясно, рассматривает ли сирийская армия возможность применения другого химического оружия – нервно-паралитического газа зарин, писала газета. В свою очередь Минобороны России заявляло, что боевики готовят провокацию с применением химического оружия в провинции. Это станет поводом для нанесения удара коалицией во главе с США по сирийским правительственным объектам.

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Политика
Новости

Российский программист Левашов признал вину в кибермошенничестве в США

Ведомости
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Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в кибермошенничестве, в суде Хартфорда (штат Коннектикут) признал вину. Об этом говорится на сайте минюста США. Меру наказания суд огласит 6 сентября 2019 г.

«38-летний Петр Юрьевич Левашов из Санкт-Петербурга, также известный как Петр Левашов, Петер Севера и Сергей Астахов, заявил о своей виновности... Ранее ему были предъявлены обвинения в использовании ботнета «Келихос» для хищения кодов доступа, распространения спама в электронной почте и внедрения вредоносных компьютерных программ, предназначенных для вымогательства выкупа», — отмечает минюст.

Согласно судебным документам, ботнет представляет собой сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет третьей стороне контролировать всю компьютерную сеть без ведома или согласия владельцев устройств. С конца 1990-х гг. Левашов контролировал несколько ботнетов, в частности Storm, Waledac и Kelihos, утверждает минюст. Он занимался сбором личной информации с зараженных компьютеров. Благодаря полученной информации россиянин распространял спам и вредоносные программы в целях личного обогащения, говорится на сайте ведомства.

По информации минюста, Левашов признал вину в причинении умышленного ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных.

Россиянина задержали в Испании по запросу США в апреле 2017 г. 3 октября того же года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Сейчас он содержится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Ранее в США ему предъявили обвинения суды нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.

В феврале этого года российское посольство в Вашингтоне обвинило власти США в жестоком обращении с Левашовым. «Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – говорилось в заявлении посольства. По информации посетивших россиянина дипломатов, Левашов содержится в одиночной камере размером 2 на 2 м. В ней практически отсутствует освещение. Он постоянно подвергается «шумовому воздействию со стороны соседних помещений». Левашову не были выданы подушка и матрац, он спит на подстилке толщиной 1 см. Ему запрещено общаться с другими заключенными, россиянина не выводят на «прогулки на свежем воздухе». Из-за таких условий содержания здоровье Левашова ухудшилось. Выписанные тюремным врачом лекарства ему не были выданы.

10 главных кибератак в истории человечества

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Политика
Новости

Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии

Ведомости
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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина, подтвердив эту информацию и «Ведомостям». Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках.

По словам Никульшиной, которую цитирует «Медуза», Верзилов почувствовал недомогание накануне днем, 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против нее. Приехав домой, Верзилов лег спать, а когда вечером Никульшина пришла домой, то сказал, что начинает терять зрение. В следующие два часа, по воспоминаниям девушки, состояние Верзилова ухудшалось в геометрической прогрессии – он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. «Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества». Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», – рассказала Никульшина.

Девушка сообщила, что врачи отказываются сообщать ей диагноз Верзилова и подробности его состояния, ссылаясь на то, что статус гражданской жены не дает ей таких прав. «Медуза» пишет, что вечером 12 сентября в больницу приезжала и мать Верзилова, однако ее также не пустили к сыну.

В токсикореанимационном отделении больницы им. Бахрушиных отказались говорить по телефону корреспонденту «Ведомостей», есть ли среди пациентов Верзилов и в каком он состоянии.

О Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в Храме Христа Спасителя. Двое ее участниц – Надежда Толоконникова и Мария Алехина – получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка Екатерина Самуцевич – условное наказание. Верзилов был продюсером группы и активно занимался освещением дела, сумев привлечь внимание многих зарубежных политиков и музыкантов.

В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира

Политика
Новости

Чехия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Ведомости
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Власти Чехии одобрили план переноса посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают израильский телеканал I24news и AFP. «Перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим будет осуществлен в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства (в Иерусалиме) в следующем месяце», — цитирует телеканал президента Чехии Милоша Земана. По его словам, в новое здание в Иерусалиме также будут перенесено представительство чешских государственных учреждений по продвижению инвестиций и торговли.

В свою очередь пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан примет участие в торжественной церемонии открытия здания во время его визита в Израиль в ноябре. По его словам, из Тель-Авива в Иерусалим также будет перенесена некоммерческая организация CzechTourism.

Решение о переносе посольства было принято на совещании, в котором принимали участие Земан, премьер Чехии Андрей Бабиш, председатель нижней палаты парламента Радек Вондрачек, министр иностранных дел Ян Гамачек и министр обороны Лубомир Метнар.

США 14 мая открыли посольство в Иерусалиме. Официальная церемония состоялась через пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе посольства в этот город из Тель-Авива.

Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было

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Политика
Новости

Бастрыкин поручил обновить кадровый состав СКР в Подмосковье из-за жалоб

Ведомости
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Московская область лидирует по числу жалоб граждан на работу сотрудников Следственного комитета России, занимающихся расследованием уголовных дел. Об этом говорится в сообщении СКР.

В связи с этим председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил обновить кадровый состав следственных органов в Подмосковье. В среду, 12 сентября, Бастрыкин провел личный прием граждан, обратившихся по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве следственных органов СКР по Московской области. В отношении нескольких следователей были назначены служебные проверки. Большинство жалоб касались работы следователей районного звена.

«Председатель СКР отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Светланы Петренко. Часть жалоб касалась расследования убийств, проведения экспертиз, правомерности действий и бездействия следователей. Всего Бастрыкин принял 36 человек.

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Политика
Новости

Transparency International включила Россию в список не борющихся с коррупцией стран

Ведомости
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Власти России не принимают достаточных мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Об этом говорится в докладе международной антикоррупционной организации Transparency International «Экспорт коррупции» (Exporting Corruption).

В России с 2014 до 2017 г. не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. В российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки такому лицу, отметили эксперты организации. По их мнению, в России недостаточно налажено взаимодействие между госструктурами, занимающимися расследованием коррупции. В частности, речь идет о взаимодействии МВД и Следственного комитета России.

«У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия (большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в интернете)», — приводятся в документе слова юриста «Трансперенси интернешнл — Россия» Григория Машанова. Однако, по его словам, в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний прогресса нет. Руководство страны не проявляет какого-либо интереса к решению данной проблемы, отметил он. «О масштабах коррупции мы можем судить лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой», — добавил Машанов.

При подготовке доклада эксперты Transparency International изучали работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, подписавших Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. На эти страны приходится свыше 80% мирового экспорта. Согласно конвенции, эти государства, в том числе и Россия, должны расследовать случаи коррупции компаниями, зарегистрированными в их юрисдикции. Речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства других стран (например, подкуп иностранных чиновников).

Эксперты разделили исследованные ими страны по четырем категориям: активно противодействующие экспорту коррупции (США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия, Израиль), противодействующие экспорту коррупции, но не в полной мере (Австралия, Бразилия, Швеция, Португалия), недостаточно противодействующие экспорту коррупции (Франция, Нидерланды, Канада, Австрия, Венгрия, Южная Африка, Чили, Греция, Аргентина, Новая Зеландия, Литва) и не принимающие необходимых мер для борьбы с коррупцией. В последнюю категорию включены помимо России такие страны, как Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Ирландия, Польша, Турция, Дания, Чехия, Люксембург, Словакия, Финляндия, Колумбия, Словения, Болгария, Эстония, Китай, Гонконг, Индия, Сингапур.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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Бизнес
Новости

РБК узнал о предложении Минэнерго досрочно начать субсидирование нефтяников

Ведомости
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Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 г., а раньше — с октября 2018 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и одному из профильных министерств.

Правительство рассчитывало, что субсидия в виде демпфера позволит сдержать рост цен на бензин, который мог бы произойти из-за роста акцизов и НДС. Ввести ее планировалось с начала следующего года. Однако с тех пор макроусловия сильно изменились, пояснил один из источников издания. Чиновники, «все пересчитав», призвали ввести субсидирование цен на бензин раньше.

«Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 руб. за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут», — сообщил изданию один из собеседников. Другой рассказал РБК, что правительство договорилось с нефтяниками о том, что «как раз осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин: вечно их держать невозможно». Он уточнил, что более ранний срок введения субсидий позволит избежать резкого роста цен на заправках.

В то же время представитель Минфина заявил РБК, что с 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, поскольку такие расходы не заложены в законе о бюджете. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус сообщил изданию, что решения о досрочном введении субсидий пока нет.

Представители Минэнерго, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» пока не ответили на запросы РБК.

Политика
Новости

Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство иностранных государств в выборы США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Перечень санкций в отношении конкретных стран или компаний, которые попытаются вмешаться в американские выборы, будет готовить минфин США. Ответственным грозит заморозка активов на территории США, ограничение на финансирование от американских банков и граждан.

«Это еще одно усилие, предпринятое администрацией для защиты США от иностранного вмешательства в выборы и в наш политический процесс в целом», — прокомментировал документ Болтон.

Определение «вмешательства в выборы» включает кампании в социальных сетях, публикации политических документов, полученных путем взлома, а также попытки нарушить работу избирательной системы, в том числе работу базы данных регистрации избирателей. В подобных действиях в ходе предвыборной кампании в США в 2016 г. американские власти обвиняли Россию.

Ранее о подготовке нового пакета ограничительных мер в США сообщили источники The Wall Street Journal. По их словам, санкции будут вводиться как в отношении физических, так и в отношении юридических лиц. Один из источников газеты говорил, что это еще один инструмент среди прочих «для предотвращения вмешательства со стороны иностранных противников». Агентство Reuters со ссылкой на источники уточняло, что таким образом будут наказываться в том числе кибератаки и кампании по дезинформированию американцев. Один из источников в администрации США говорил, что при выборе целей для санкций американские власти будут опираться на выводы разведки.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

«Сухой» планирует выпустить VIP-версию SSJ-100 для перелетов на Дальний Восток

Ведомости
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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в 2019 г. начнет выпуск бизнес-версии Sukhoi Superjet 100 (SBJ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-президента ГСС по продажам SBJ Евгения Андрачникова. По его словам, лайнер сможет долететь из Москвы на Дальний Восток.

Андрачников напомнил, что SBJ с дополнительными баками способен преодолеть 6000 км. Однако компания рассчитывает увеличить дальность полета до 7200 км, чтобы преодолеть маршрут от столицы до Владивостока. «Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7200 км — ровно то, что позволит нам решить эту задачу», — пояснил топ-менеджер.

По мнению Андрачникова, VIP-версия SSJ-100 может быть востребована в сегментах «летающих» отелей и казино. Хотя из-за регулирования это пока «совсем экзотическая тема», признал он, но такие продукты есть у Four Seasons и Crystal luxury air. «С развитием игорных зон в России и достаточно серьезным потоком, который движется и в Сочи, и во Владивосток, я считаю, у этой темы точно совершенно есть точка роста», — подчеркнул Андрачников. По его словам, машина также может вызвать интерес у руководства африканских стран.

Первый SBJ был продан в 2013 г. Сейчас в мире летают 11 таких самолетов. Их заказчиками являются специальный летный отряд «Россия», МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, погранслужба Казахстана, оператор VIP-авиации «Русджет».

10 самых важных самолетов России и СССР

Политика
Новости

Жена Навального назвала трусом директора Росгвардии

Ведомости
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Юлия Навальная отреагировала на обращение директора Росгвардии Виктора Золотова к своему мужу политику Алексею Навальному. В своем Instagram она написала, что считает Золотова трусом и вором.

«Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь», – отметила жена Навального. По ее словам, презрение – это единственное чувство, которое она испытывает к Золотову: «Я презираю его как вора и труса».

По ее мнению, Золотова можно назвать трусом, потому что он выпустил обращение в тот момент, когда Навальный находится под арестом. Кроме того, директор Росгвардии «вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени тумба-юмба», добавляет Навальная. Она также обращает внимание, что Золотов не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). Навальная также пообещала, что муж ответит на обращение после окончания ареста.

«Ведомости» запросили комментарий у представителя Росгвардии.

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Много хороших людей пишут мне и спрашивают, что я думаю по поводу «видеообращения» главы Росгвардии Золотова к моему мужу. Расцениваю ли как угрозу. Не боюсь ли за семью. Отвечу здесь. Конечно, я расцениваю это как угрозу и Алексею, и всей нашей семье. Это угроза от наглого бандита, упивающегося своей безнаказанностью. Я не боюсь. Единственное чувство, которое я испытываю к Золотому - презрение. Я презираю его как вора и труса. Он - трус, потому что выпустил свое «обращение» именно в тот момент, когда мой муж под арестом и не может не то что ответить, а даже посмотреть «обращение». Он - трус, потому что для своего ролика вырядился то ли как генерал латиноамериканской хунты, то ли как вождь племени Тумба-Юмба. Хочет нам всем показать, какой он крутой и  что имеет целую армию для защиты личных интересов своих хозяев и себя. Хотя эта армия существует на наши налоги. Он - трус, потому что так и не ответил ни на одно из обвинений в коррупции, выдвинутых ФБК и подкрепленных железными доказательствами. Наша семья уже много лет живет так, что обыски, аресты и угрозы стали обыденностью. Ну вот сейчас еще один жулик угрожает. Одним больше, одним меньше - какая разница.  Я их не боюсь. И всех призываю не бояться. Вот мой ответ. А Алексей ответит, когда выйдет.

Публикация от @ yulia_navalnaya

Во вторник, 11 сентября, Золотов вызвал Навального на поединок, пообещал сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Видеообращение было опубликовано на сайте Росгвардии, а также в ее официальных аккаунтах в соцсетях и на канале в YouTube. Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел ФБК.

Навальный в настоящее время находится под административным арестом. Тверской суд Москвы 27 августа арестовал политика на 30 суток за нарушения на акции «Забастовка избирателей» в январе.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии

Технологии
Новости

Бывший топ-менеджер ACMG возглавит бэк-офис НМГ и «СТС медиа»

Ведомости
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Бывший топ-менеджер издательского дома ACMG Екатерина Тихомирова займет должность генерального директора «Медиа бизнес солюшенс», сервисной компании, которая оказывает услуги бэк-офиса «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС медиа». Об этом сообщила компания НМГ. Тихомирова подтвердила «Ведомостям» свой переход на новую должность. «Я очень рада присоединиться к команде НМГ и благодарна Ольге Паскиной за приглашение в компанию и оказанное доверие. Для меня это отличное карьерное развитие на медиарынке», — сказала она «Ведомостям».

В сообщении компания отмечает большой опыт Тихомировой в медиаотрасли. До последнего времени Тихомирова была вице-президентом медиахолдинга ACMG и издателем Forbes. 30 августа журнал сменил владельцев: предыдущий владелец российского журнала Александр Федотов продал Магомеду Мусаеву 100% АО «Ас рус медиа», компании – издателя Forbes. В период с 2012 по 2016 г. Тихомирова возглавляла холдинг «Европейская медиагруппа» (управление радиостанциями «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей»).

«Медиа бизнес солюшенс» оказывает услуги бэк-офиса для активов «Национальной медиа группы» и «СТС медиа». 51% компании принадлежит ЗАО НМГ, а 49% — ООО «СТС медиа».

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