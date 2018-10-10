Гендиректор «Газпром-медиа» будет напрямую управлять развлекательными каналами холдинга
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Развлекательные каналы «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2×2, ТНТ4 и «Супер», — теперь будут подчиняться напрямую гендиректору этого холдинга Дмитрию Чернышенко, следует из сообщения компании. С 2015 г. этими каналами управлял один из основателей Comedy Club Артур Джанибекян. Теперь функцию гендиректора субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) будет исполнять сам холдинг «Газпром-медиа», возглавляемый Чернышенко. Джанибекян при этом станет первым заместителем гендиректора ГПМ РТВ и будет отвечать за продуктовую стратегию компании и взаимодействие с продюсерами.
Операционно управлять бизнесом развлекательных и спортивных каналов «Газпром-медиа», в том числе отвечать за их распространение и рекламные доходы, станет Владимир Чопов. По словам источников «Ведомостей» в холдинге, фактически у Чопова были такие полномочия последние два года.
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