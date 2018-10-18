Доходы хакеров упали на порядок

Их цели меняются: с банков они переориентируются на их клиентов

Максим Стулов / Ведомости

Хакеры все менее успешно нападают на банки, отчиталась FinCERT, структура Банка России, занимающаяся кибербезопасностью финансовой сферы: с января по август 2018 г. целевые атаки принесли им лишь 76,5 млн руб. вместо 1,08 млрд руб. годом ранее, хотя атак больше – в 2018 г. их было 22 против 20 годом ранее.

По наблюдениям FinCERT, интерес киберпреступников смещается с самих банков на их клиентов – юридических лиц, что объясняется как более слабой защитой малого и среднего бизнеса, так и тем, что в силу недавно вступившего в силу законодательства крупные организации относятся к критической инфраструктуре, что ужесточает наказание на кибератаки на них.

Ущерб снижается и из-за случившегося в марте этого года задержания одного из лидеров хакерской группы Cobalt, хотя попытки атак с помощью ее вредоносного софта еще продолжаются. Эта группа проникает в банки с помощью фишинговых писем, а ее конечная цель – контроль над банкоматами.

Выделяет FinCERT и атаки с помощью банковского трояна Dimnie, способного атаковать системы дистанционного банковского обслуживания юрлиц и автоматизированные рабочие места клиентов Банка России. А успешность атак FinCERT объясняет несколькими причинами, среди которых человеческий фактор (люди по-прежнему продолжают открывать подозрительные письма) и отсутствие актуальных обновлений софта.

Хакерские инструменты становятся все более распространенными и доступными, из-за чего снижается квалификация атакующих, пишет FinCERT в отчете. Специальные инструменты, созданные для проведения тестирований на проникновение, сейчас помогают готовить фишинговые атаки, проводить разведку сети и помогать вредоносной программе добираться до банкомата. Не последнюю роль в этом играет и доступное обучение хакерству – от обычных интернет-форумов до Telegram-каналов.

Крупные группы злоумышленников, пострадавшие от правоохранительных органов, соберутся с новыми силами и продолжат деятельность, полагает FinCERT.