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Главный редактор «Медузы» объявил об отставке после обвинений в харассменте

По мнению Ивана Колпакова, это единственный способ минимизировать репутационный ущерб для издания
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Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков покинет свой пост. Сообщение об этом опубликовано на сайте издания.

Отставка связана с обвинениями, которые выдвинула против Колпакова супруга одного из сотрудников «Медузы». «Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», – заявил Колпаков, комментируя свое решение об отставке в сообщении на сайте «Медузы». На своей странице в Facebook Колпаков написал, что категорически отказывается признавать обвинения в харассменте и сексуальных домогательствах. «Я ухожу, потому что мне больно видеть, как вы уничтожаете то, что я строил», – отметил он. При этом Колпаков добавил, что он оказался в той ситуации, когда «бессмысленно себя защищать».

Колпаков – один из основателей «Медузы». На своей странице в Facebook он написал, что будет участвовать в работе издания: «Но не как руководитель. Этот этап в моей жизни закончился». Колпаков был главным редактором издания с 2016 г. Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова. Ранее она занимала должность управляющего редактора «Медузы».

О том, что Колпаков обвинен в неподобающем поведении и временно отстранен от исполнения обязанностей, 25 октября сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко на своей странице в Facebook. После обвинений в адрес Колпакова о домогательствах в адрес жены одного из сотрудников издания «Медуза» провела расследование. Потом прошло заседание совета директоров в расширенном составе – при участии трех представителей редакции. Информация о том, что Колпаков вел себя неподобающе в отношении жены одного из сотрудников издания, подтвердился в ходе расследования, писала Тимченко. И сам Колпаков подтверждал факт домогательства: «Две недели назад я очень сильно напился и обидел жену сотрудника «Медузы». Это была довольно безобразная выходка. Как это вообще могло произойти, я не понимаю...». Так он прокомментировал решение совета директоров о сохранении должности главного редактора за ним.

Совет директоров «осудил» поведение главного редактора, впрочем, принял решение не отстранять его от работы, ограничив наказание лишь «двухнедельным отстранением от работы и публичным осуждением». «Это разовый инцидент. Проблема не носит системный характер. Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом», – подчеркивается в сообщении «Медузы».

Позднее выяснилось, что сотрудник, обвинивший Колпакова в домогательствах, ушел из издания по собственному желанию, писала Тимченко.

По данным SimilarWeb, в сентябре общее количество визитов на сайт «Медузы» составило 32,51 млн.

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