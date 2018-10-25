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Главред «Медузы» временно отстранен от исполнения обязанностей

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Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко.

«Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные. Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в "Медузе" не работает», – написала Тимченко.

По ее словам, редакция обсудила ситуацию, а Колпаков в свою очередь попросил временно снять с него обязанности главреда до рассмотрения инцидента советом директоров издания. «Пока исполнять обязанности главного редактора "Медузы" снова буду я», – отметила Тимченко.

Сам Колпаков сообщил на своей странице в Facebook, что до заседания совета директоров комментировать ситуацию не будет. По словам источников BBC, инцидент произошел на вечеринке после общей конференции «Медузы» в октябре 2018 г. в Риге. По данным BBC, речь идет о жене одного из сотрудников. Сотрудник рассказал об этом случае коллегам. Колпаков попытался назвать произошедшее «плохой шуткой», говорят источники BBC.

«Медуза» была запущена в октябре 2014 г., редакция находится в Латвии. Тимченко основала «Медузу» после ухода с поста главреда Lenta.ru — решение о ее увольнении принял владелец издания Александр Мамут. Вслед за Тимченко из Lenta.ru ушли десятки сотрудников, некоторые, в том числе Колпаков, впоследствии перешли в «Медузу». В 2016 г. Колпаков стал главным редактором издания, Тимченко осталась генеральным директором и учредителем компании Meduza Project.

Бизнес
Новости

РЖД предложила компенсации пассажирам задержанных на Кубани поездов

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Пассажирам задержанных в Краснодарском крае поездов предлагается несколько вариантов действий, говорится в сообщении ОАО «Российские железные дороги». Пассажиры могут продолжить поездку после открытия движения. В этом случае на время ожидания им будут бесплатно предоставлены места в гостиницах. Второй вариант — добраться до места назначения на самолете за счет «дочки» РЖД — Федеральной пассажирской компании.

Если ни один из этих вариантов не подходит, пассажиры могут вернуть билеты без удержания комиссии и с начислением бонусных баллов (6000 баллов). Пассажиры, которые приобрели билеты и еще не выехали к месту назначения, также могут без оплаты специального сбора вернуть или переоформить проездной документ.

В среду, 24 октября, в Сочи и Туапсинском районе выпала месячная норма осадков. В Краснодарском крае объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. Из-за наводнения прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи, задерживается несколько десятков поездов. Также из-за обрушения моста прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. В городе поврежден газопровод.

По прогнозам РЖД, на восстановление железнодорожной инфраструктуры может потребоваться до трех суток. Для ликвидации последствий стихии отправлены противоразмывные и восстановительные поезда с щебнем, бутовым камнем и необходимой техникой. На месте работают около 300 железнодорожников.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

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Бизнес
Новости

Минэнерго сообщило об интересе нефтегазовых компаний к проектам в Индонезии

Ведомости
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Крупнейшие российские компании нефтегазового и других секторов интересуются реализацией проектов в Индонезии. Об этом сообщил замминистра энергетики Анатолий Яновский на встрече с зампредседателя совета представителей регионов Индонезии Ноно Сампоно.

«Интерес к развитию сотрудничества с индонезийскими партнерами выражают нефтегазовые компании «Роснефть», «Газпром нефть», «Зарубежнефть», «Газпром», «Новатэк», «Лукойл», а также электроэнергетические «Интер РАО», Объединенная двигателестроительная корпорация, «Силовые машины», «Русгидро», а также «Хевел»», – сказал Яновский (его слова приводит пресс-служба Минэнерго).

По его словам, российские корпорации изучают возможность участия в нефтегазовых проектах, строительстве новых и расширении существующих энергетических объектов в Индонезии в качестве генподрядчиков и поставщиков основного оборудования.

Яновский отметил рост товарооборота между Россией и Индонезией, который по итогам 2017 г. увеличился на 25% до $3,3 млрд.

Стиль жизни
Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактрис

Ведомости
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Седьмой год подряд первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактрис мира по версии журнала Forbes заняла София Вергара, исполнительница одной из главных ролей в сериале «Американская семейка» (Modern Family). За период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. она, по оценке Forbes, заработала $42,5 млн.

Второе место у Кейли Куоко из «Теории большого взрыва», получившей, по оценке Forbes, за год $24,5 млн. Ее коллеги по сериалу — Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр — заняли четыре первых места в рейтинге самых высокооплачиваемых телеактеров мира, который Forbes опубликовал накануне. Как отмечает издание, Парсонс, четвертый год подряд возглавивший список, заработал $26,5 млн за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г.

Замыкает тройку лидеров Эллен Помпео, известная по роли в сериале «Анатомия страсти». Ее годовой доход журнал оценил в $23,5 млн. Четвертое место заняла Маришка Харгитей («Закон и порядок. Специальный корпус», $13 млн), пятое — Джули Боуэн («Американская семейка», $12,5 млн).

В список десяти самых высокооплачиваемых телеактрис мира также вошли Маим Бялик («Теория большого взрыва», $12 млн), Мелисса Рауш («Теория большого взрыва», $12 млн), Керри Вашингтон («Скандал», $11 млн), Клэр Дэйнс («Родина», $9 млн) и Поли Перретт («Морская полиция: Спецотдел», $8,5 млн).

В общей сложности десять самых высокооплачиваемых телеактрис мира за период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. заработали $168,5 млн по сравнению с $156,5 млн за предыдущий период, подсчитал Forbes. Из списка выбыли три актрисы — Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.

При составлении рейтинга Forbes сравнивал доходы актрис до вычета налогов, платы агентам, менеджерам и адвокатам. Данные о прибыли основывались на информации Nielsen, Box Office Mojo и IMDB, а также на интервью с представителями отрасли.

10 самых высокооплачиваемых российских знаменитостей

Технологии
Новости

К медиахолдингу «Эксперт» подали иск о банкротстве

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы принял заявление Транскапиталбанка с требованием признать банкротом АО «Группа Эксперт» — структуру медиахолдинга, издающую журналы «Эксперт» и «Российский репортер». Это следует из судебной базы данных.

На 22 октября назначено первое заседание. Как сообщил РБК руководитель юридического департамента «Эксперта» Александр Попцов, в этот день суд лишь изучит обоснованность заявления о признании должника банкротом. От дальнейших комментариев он отказался.

В Транскапиталбанке не прокомментировали поданное заявление.

Как следует из материалов «Федресурса» (федерального реестра юридических значимых сведений), заявления о банкротстве медиахолдинга планируют подать также АО «ПК «Пушкинская площадь» и два физических лица.

Транскапиталбанк ранее выиграл у медиахолдинга два суда — на 20 и 15 млн руб. По первому иску суд постановил взыскать в пользу кредитной организации 1,42% акций, а по второму — более 1 млн экземпляров журналов «Эксперт» и «Русский репортер» за 2013 г. — они находились в залоге у банка.

Бизнес
Новости

РФПИ раскрыл размер инвестиций Саудовской Аравии в Российско-китайский фонд

Ведомости
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Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) вложит в Российско-китайский инвестфонд (РКИФ) $500 млн. В результате общий капитал под управлением РКИФа вырастет до $2,5 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

После сделки фонд будет переименован в Российско-китайско-саудовский фонд. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что фонд видит «много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией».

РКИФ создан РФПИ и China Investment Corporation в 2012 г. Вклад обеих сторон составляет по $1 млрд. Таким образом, сейчас РКИФ управляет инвестициями в $2 млрд. Фонд занимается развитием двусторонних экономических, торговых и инвестиционных отношений между Россией и Китаем.

С момента создания РКИФ инвестировал и одобрил более 25 проектов. Инвестиции были направлены в инфраструктуру, лесную промышленность, потребительский сектор, финансовый сектор, информационные технологии и другие сферы. Сейчас в активной проработке РКИФа находится более 20 проектов стоимостью свыше $1 млрд.

Политика
Новости

ТАСС сообщил о поставках Турции российских ракетных комплексов в 2019 году

Ведомости
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Турция в октябре 2019 г. получит от России полк зенитных ракетных комплексов С-400 в составе командного пункта (КП) полка и двух дивизионов по восемь пусковых установок в каждом, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Уже в марте - мае следующего года все составные части КП полка и двух дивизионов должны быть выставлены на специальных технологических площадках на полигоне Капустин Яр, в мае - августе на технике должны быть проведены стыковочно-настроечные работы, после чего она будет передана концерну "Алмаз-Антей" для последующей отгрузки в октябре в Турцию», – сказал собеседник агентства.

По его словам, «сроки очень жесткие с учетом одновременно выполняемых работ по изготовлению элементов второго полкового комплекта С-400 для Китая».

Ранее власти США предупреждали Турцию, что в случае приобретения российских комплексов ПВО против страны будут введены санкции, а контракт на поставку американских истребителей F-35 может быть окончательно разорван.

Согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA) власти США могут ввести санкции против любой организации или лица, которые проведут «существенные» сделки с предприятиями российского оборонного сектора. В сентябре минфин США впервые воспользовался этим правом, введя санкции против закупочной структуры минобороны Китая – департамента разработки оборудования Центральной военной комиссии (ДРО ЦВК) – и его директора Ли Шанфу за покупку российских С-400 и истребителей Су-35. Санкции запрещают любые долларовые транзакции в пользу попавшей под них структуры.

Как прошли военные маневры «Восток-2018» в Забайкальском крае

Политика
Новости

Власти отменили штрафы за лежание на полу в московских аэропортах

Ведомости
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Депутаты Подмосковья отменили штрафы за лежание на креслах и полу, прослушивание музыки без наушников и передвижение верхом на животных в аэропортах, расположенных в Московской области («Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский»), сообщает ТАСС. Московская областная дума также запретила правительству Подмосковья устанавливать такие штрафы.

Мособлдума в апреле утвердила штрафы за лежание на креслах и полу в зданиях аэропортов, прослушивание музыки без наушников и передвижение по территории верхом на животных и сигвеях. Кроме того, новые правила предусматривали штрафы за навязывание услуг таксистов, гадалок и продавцов, а также за проведение несогласованных зрелищных мероприятий (например, концертов).

Размер штрафа для граждан составлял от 100 до 500 руб., для должностных лиц — от 1000 до 2000, для юридических лиц — от 2000 до 4000 руб.

После введения штрафов заместитель московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев направил депутатам два протеста на статьи региональных законов, разрешающие правительству области определять правила пользования аэропортами и устанавливать штрафы за их нарушения. Прокурор настаивал на том, что по федеральному законодательству местные власти могут устанавливать правила только для аэропортов, находящихся в их собственности. Депутаты Мособлдумы рассмотрели обращения прокурора и согласились с ним.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

Власти Сочи после ливней ввели режим ЧС

Ведомости
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Мэр Сочи Анатолий Пахомов ввел режим ЧС в связи с подтоплениями и размывом дорог в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст соответствующего постановления.

Документ подписан 25 октября.

Ранее в Сочи и Туапсинском районе Краснодарского края выпала месячная норма осадков. Ливни привели к сходу селей, обрушению мостов, затоплению дорог и населенных пунктов. В частности, в Краснодарском крае из-за подтопления дождями участка прервано железнодорожное сообщение в сторону Сочи.

Также из-за обрушения моста прервано автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи. В городе поврежден газопровод.

24 октября режим ЧС был введен в Туапсе.

Во время заседания правительства 25 октября премьер-министр Дмитрий Медведев назвал происходящее в Краснодарском крае «серьезным стихийным бедствием». По его словам, уже погибли два человека, есть пострадавшие; также есть люди, которые остались без крова. Премьер сообщил, что в край вылетел министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, и призвал «всех, кто отвечает за организацию процесса оказания помощи региону, в этот процесс включиться, посмотреть как вопросы социальной поддержки, так и технологические вопросы, включая восстановление газоснабжения, восстановление дорог и мостов».

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

Политика
Новости

МИД счел политизированным решение о присуждении Сенцову премии Сахарова

Ведомости
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Присуждение Европарламентом осужденному в России за терроризм украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии им. Сахарова является политизированным шагом, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Принято решение, видимо, абсолютно политизированное. Основания и как оно мотивировалось, мне неизвестно», – сказала Захарова. По ее словам, «когда задают вопросы о том, а смотрел ли кто-нибудь фильмы Сенцова, никто их, в общем-то, и не смотрел».

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. 14 мая 2018 г. он объявил бессрочную голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в России. 5 октября он сообщил, что вынужден остановить голодовку в связи с угрозой «насильственного кормления».

Сенцов стал лауреатом премии им. академика Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая присуждается Европарламентом. Лауреатами премии становятся люди или общественные организации, работа которых направлена на защиту прав человека и основополагающих свобод. Размер премии – 50 000 евро.

Председатель Европарламента Антонио Таяни на пленарном заседании 25 октября отметил, что премию украинскому режиссеру присудили за «смелость и решимость». Европейский парламент, награждая Сенцова, хотел бы оказать поддержку ему и его действиям, добавил председатель организации. В сообщении Европарламента указывается, что Сенцов стал «символом для примерно 70 украинцев, незаконно задержанных российскими оккупационными силами в Крыму и получивших длительные сроки заключения».

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Бизнес
Новости

СМИ сообщили об интересе чешского миллиардера к покупке «Челси»

Ведомости
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Петр Келлнер, самый богатый гражданин Чехии и владелец инвестиционной компании PPF Group, рассматривает возможность покупки доли в футбольном клубе «Челси», принадлежащем российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Об этом сообщает чешская газета Lidove Noviny со ссылкой на неназванные источники.

О том, что Келлер интересуется покупкой «Челси», сообщает и чешское издание Tyden. По данным его источников, переговоры состоятся в ближайшие дни. Lidove Noviny со ссылкой на источники уточняет, что речь может идти о покупке не клуба целиком, а только половины его акций.

«Я не могу это обсуждать», — сказала Bloomberg директор клуба Марина Грановская на просьбу прокомментировать информацию газеты. Официальный представитель PPF Group Зузана Мигдалова сказала, что компания не комментирует слухи.

54-летний Келлнер занимает 88-е место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes и первое — в чешском рейтинге миллиардеров. Его состояние оценивается в $15,5 млрд. Как отмечает Tyden, чешский миллиардер имеет VIP-ложу на домашнем стадионе «Челси» — «Стэмфорд Бридж» — и она располагается по соседству с ложей Абрамовича.

О планах Абрамовича продать «Челси» сообщила в конце августа The Times. Bloomberg 25 сентября написал, что Абрамовичу поступило одно предложение о покупке клуба — за $2,3 млрд, однако бизнесмен отклонил его, поскольку хочет получить от продажи от 3 млрд фунтов стерлингов.

Амбрамович купил «Челси» в 2003 г. — тогда клуб находился в предбанкротном состоянии и долгое время не побеждал ни в национальном чемпионате, ни в еврокубках. Стоимость сделки составила 140 млн фунтов стерлингов. После прихода российского миллиардера «Челси» стал одним из грандов мирового футбола – в частности, пять раз выигрывал чемпионат Англии, побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Как писал Bloomberg, Абрамович начал реструктурировать свои активы на фоне возможных санкций США. Кроме того, весной у него возникли проблемы с продлением британской визы, после чего, по данным Times of Israel, он получил израильский паспорт. После проблем с британский визой Абрамович фактически не был замечен в Лондоне, отмечало агентство.

Политика
Новости

МИД назвал «театром абсурда» сообщение о прослушке Трампа Россией

Ведомости
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Публикация газеты The New York Times о том, что спецслужбы России и Китая якобы прослушивали мобильный телефон президента США Дональда Трампа, является театром абсурда, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это еще один пример театра абсурда, зазеркалья, в котором мы с вами находимся. Когда газета The New York Times без ссылки на конкретные источники, не опираясь на официальные данные, рассказывает о неких прослушках двух телефонов США. При этом США, и это официальные данные, которые были оглашены, совершенно беззастенчиво прослушивают, например, канцлера ФРГ Ангелу Меркель», – сказала Захарова (цитаты по «Интерфаксу»).

«Если США и американские СМИ так трепетно относятся к этой теме, то что может быть для них интереснее, чем использование соответствующего оборудования со стороны США для прослушки своих же партнеров по НАТО», – заключила Захарова.

The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников написала, что российские и китайские спецслужбы прослушивают разговоры Трампа, когда тот разговаривает со старыми друзьями по незащищенному iPhone. Помощники президента не раз призывали его отказаться от общения по незащищенным мобильным телефонам, но он не хочет расставаться со своими смартфонами, говорится в публикации. О прослушке Китаем и Россией мобильного телефона Трампа американские спецслужбы узнали от собеседников из иностранных правительств. Позже они сами перехватывали такие сообщения от зарубежных чиновников.

Сам Трамп назвал публикацию газеты «полностью некорректной». «Так называемые эксперты по Трампу в The New York Times написали длинную и скучную статью о том, как я использую мобильный телефон. Она настолько непоправимо некорректна, что у меня нет времени ее исправлять. Я пользуюсь только официальными телефонами, и у меня только один официальный мобильный телефон, которым я пользуюсь редко. Статья совершенно неверна!» – написал Трамп в Twitter.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков увидел в публикации «понижение уровня журналистской ответственности» и сказал, что в Кремле отнеслись к ней с юмором. МИД Китая назвал публикацию фейком. «Моя реакция на публикацию NYT состоит в том, что некоторые люди в США, очевидно, слишком хотят получить "Оскара" за лучший сценарий», – заявила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин.

В 2013 г. бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) утверждал, что США прослушивают Меркель. В 2015 г. прокуратура Германии прекратила расследование дела о прослушке канцлера, заключив, что правдивость этого обвинения не может быть доказана в рамках действующего уголовного законодательства.

Шпионские гаджеты

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