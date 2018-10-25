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Главред «Медузы» временно отстранен от исполнения обязанностей

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно отстранен от должности в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Об этом на своей странице в Facebook сообщила гендиректор и учредитель «Медузы» Галина Тимченко.

«Главного редактора "Медузы" Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные. Человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в "Медузе" не работает», – написала Тимченко.

По ее словам, редакция обсудила ситуацию, а Колпаков в свою очередь попросил временно снять с него обязанности главреда до рассмотрения инцидента советом директоров издания. «Пока исполнять обязанности главного редактора "Медузы" снова буду я», – отметила Тимченко.

Сам Колпаков сообщил на своей странице в Facebook, что до заседания совета директоров комментировать ситуацию не будет. По словам источников BBC, инцидент произошел на вечеринке после общей конференции «Медузы» в октябре 2018 г. в Риге. По данным BBC, речь идет о жене одного из сотрудников. Сотрудник рассказал об этом случае коллегам. Колпаков попытался назвать произошедшее «плохой шуткой», говорят источники BBC.

«Медуза» была запущена в октябре 2014 г., редакция находится в Латвии. Тимченко основала «Медузу» после ухода с поста главреда Lenta.ru — решение о ее увольнении принял владелец издания Александр Мамут. Вслед за Тимченко из Lenta.ru ушли десятки сотрудников, некоторые, в том числе Колпаков, впоследствии перешли в «Медузу». В 2016 г. Колпаков стал главным редактором издания, Тимченко осталась генеральным директором и учредителем компании Meduza Project.