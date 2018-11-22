InfoWatch Натальи Касперской получит доступ к клиентам SAP
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Немецкий разработчик софта SAP защитит данные своих клиентов с помощью системы мониторинга утечек информации холдинга InfoWatch Натальи Касперской, рассказали «Ведомостям» представители компаний. Для этого InfoWatch создала первое в мире решение по мониторингу утечек именно из систем SAP, заявляет представитель немецкого вендора. SAP специально сертифицировала продукт InfoWatch, чтобы давать ему доступ к установленным у клиентов системам. InfoWatch может предлагать свой продукт клиентам SAP по всему миру, передал через представителя исполняющий обязанности генерального директора SAP CIS Дмитрий Красюков.
22 ноября стороны подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в их совместном сообщении.
Решения от InfoWatch должны защищать клиентские системы SAP от утечек и внутренних злоумышленников, искать уязвимости в коде бизнес-приложений, разработанных на базе платформы SAP, перечисляют стороны.
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