InfoWatch Натальи Касперской получит доступ к клиентам SAP

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Немецкий разработчик софта SAP защитит данные своих клиентов с помощью системы мониторинга утечек информации холдинга InfoWatch Евгений Разумный / Ведомости

Немецкий разработчик софта SAP защитит данные своих клиентов с помощью системы мониторинга утечек информации холдинга InfoWatch Натальи Касперской, рассказали «Ведомостям» представители компаний. Для этого InfoWatch создала первое в мире решение по мониторингу утечек именно из систем SAP, заявляет представитель немецкого вендора. SAP специально сертифицировала продукт InfoWatch, чтобы давать ему доступ к установленным у клиентов системам. InfoWatch может предлагать свой продукт клиентам SAP по всему миру, передал через представителя исполняющий обязанности генерального директора SAP CIS Дмитрий Красюков.

22 ноября стороны подписали соглашение о сотрудничестве, говорится в их совместном сообщении.

Решения от InfoWatch должны защищать клиентские системы SAP от утечек и внутренних злоумышленников, искать уязвимости в коде бизнес-приложений, разработанных на базе платформы SAP, перечисляют стороны.