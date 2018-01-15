Власти могут заставить компании страховать риски утечки персональных данных

Это может затронуть почти все российские компании

Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Подстраховка от утечек

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Если бы норма действовала сегодня, то страховым случаем стала бы, например, кража средств с банковской карты в результате утечки данных, поясняет заместитель гендиректора Mains Insurance Brokers & Consultants Евгений Разумный / Ведомости

Финансовая гарантия или страховка могут стать обязательными для компаний, обрабатывающих персональные данные. Это нужно на случай их утечки, говорится в плане мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность».

К июлю ведомства должны решить, имеет ли смысл законодательно обязывать операторов персональных данных, которыми являются практически все компании, иметь страховку или финансовую гарантию (собственные средства либо банковскую гарантию). Вопрос должны проработать Минфин, Минкомсвязи и Роскомнадзор.

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