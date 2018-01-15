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Данис Юмабаев| Анна Еремина| Павел Кантышев|Наталья Ищенко
Страхование
Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Подстраховка от утечек

Власти могут заставить компании страховать риски утечки персональных данных

Это может затронуть почти все российские компании

Финансовая гарантия или страховка могут стать обязательными для компаний, обрабатывающих персональные данные. Это нужно на случай их утечки, говорится в плане мероприятий программы «Цифровая экономика» по направлению «Информационная безопасность».

К июлю ведомства должны решить, имеет ли смысл законодательно обязывать операторов персональных данных, которыми являются практически все компании, иметь страховку или финансовую гарантию (собственные средства либо банковскую гарантию). Вопрос должны проработать Минфин, Минкомсвязи и Роскомнадзор.

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