«Яндекс» перестал делиться с Mediascope данными о своей аудитории

Максим Стулов / Ведомости

Крупнейшая интернет-компания в России – «Яндекс» – отказалась передавать данные о своей аудитории исследовательской компании Mediascope, заявил на конференции Digital brand day гендиректор Mediascope Руслан Тагиев. По его словам, с начала года «Яндекс» больше не давал доступ Mediascope к данным показа рекламы на своих площадках, а в середине марта снял все счетчики Mediascope. Хотя у «Яндекса» было полное право отказаться от услуг Mediascope, это полное нарушение индустриального договора, уверен Тагиев.

«Ведомости» обратились за комментарием к «Яндексу».

Данные Mediascope долгие годы признаются в России как стандарт для ТВ-индустрии и для интернет-индустрии. При размещении рекламы на ТВ рекламодатели полностью опираются на данные Mediascope. Для размещения рекламы в сети используются данные самих площадок, счетчиков «Яндекса» и Google и собственно данные Mediascope. Крупные рекламодатели используют данные Mediascope по интернет-площадкам, чтобы сопоставить данные об аудитории рекламных кампаний в сети и в телеэфире. Также Mediascope предоставляет рекламодателям услуги по мониторингу выхода рекламы как в эфире, так и в интернете. Наконец, только данные Mediascope по крупнейших сайтам рунета размещались в публичном доступе и были открыты для анализа всей индустрией.

Осенью 2018 г. «Яндекс» запустил собственную систему измерений всех сайтов рунета «Яндекс.Радар». Как объяснял «Яндекс», рунету не хватает корректных данных по аудиториям различных площадок и для сравнения пользователей, например по полу, возрасту и интересам. Собеседники «Ведомостей» тогда говорили, что «топ сайтов» от «Яндекса» станет альтернативой отчетам Mediascope.

В своем рейтинге «Яндекс» учитывает 10 000 сайтов, которые можно фильтровать по типу и тематике – например, чтобы посмотреть список самых популярных у россиян магазинов или новостных сайтов. Измеряет аудиторию сайтов «Яндекс», используя обезличенные данные своих сервисов: «Яндекс.Браузера», «Элементов Яндекса», «Метрики» и т. д. Доля «Яндекс.Браузера» в России составляет 25%, по данным самого «Яндекса».