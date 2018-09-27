«Яндекс» запускает рейтинг самых популярных сайтов рунета

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Если площадка откажется участвовать в рейтинге, «Яндекс» все равно оценит ее аудиторию с помощью «Яндекс.Браузера» и его расширений Максим Стулов / Ведомости

«Яндекс» проводит закрытое бета-тестирование рейтинга самых популярных площадок рунета под названием «Топ сайтов», рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких медиакомпаний, участвующих в тесте. До конца года, после завершения теста «Яндекс» опубликует открытый рейтинг 10 000 самых популярных у российских пользователей сайтов. Площадки в рейтинге можно будет отбирать по тематике, полу, возрасту и доходам пользователей, следует из презентации проекта, с которой ознакомились «Ведомости». Аудиторию каждой площадки, в том числе своих прямых конкурентов — Google и Mail.ru Group, «Яндекс» рассчитает на основе собственных данных и затем будет обновлять их ежедневно. «Яндекс» ведет работу над «Топом сайтов», подтвердил представитель поисковика: «Мы хотим создать инструмент, полезный для всех игроков рынка».

Большинство площадок в рунете зарабатывают на рекламе, их доходы напрямую зависят от числа контактов с пользователями, которые они могут предоставить рекламодателям и, соответственно, от оценки числа таких контактов. Для измерения аудитории сайты используют специальные счетчики — Google Analytics, «Яндекс.Метрика», Mediascope и т. д. Но в открытом доступе для сравнения разных сайтов сейчас доступны лишь данные аналитической компании Mediascope. Свои рейтинги сайтов с начала 2000-х гг. публикуют Rambler, Mail.ru и Liveinternet, но, по словам опрошенных «Ведомостями» сотрудников медиакомпаний и рекламных агентств, их данные практически не используются рекламодателями — в том числе потому, что в них нет данных по тому же «Яндексу» или Google. Таким образом, «Топ сайтов» от «Яндекса» станет главной альтернативой отчетам Mediascope, полагают собеседники «Ведомостей».