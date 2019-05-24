Сбербанк: рынок киберстрахования через семь лет может достичь 10 млрд рублей

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Seth Wenig / AP

Российский рынок страхования киберрисков может вырасти до 8–10 млрд руб., прогнозирует «Сбербанк страхование». Сейчас компания оценивает этот рынок в десятки миллионов рублей, но в ближайшие пять лет ее аналитики ожидают «взрывного» роста сегмента, говорится в сообщении компании.

Основной спрос на услугу будут формировать малые и средние предприятия, а также физические лица – пользователи смартфонов, уверены в компании. Основные риски для бизнеса – утечка данных и простои производства из-за DDoS-атак, атаки вирусов и использование злоумышленниками методов социальной инженерии, приводятся в сообщении слова директора по рискам «Сбербанк страхования» Владимира Новикова.