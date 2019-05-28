Бывший министр связи Никифоров номинирован в совет директоров ММК

Евгений Разумный / Ведомости

Бывший министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров номинирован в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК), следует из документов ММК. Его кандидатура, выдвинутая советом директоров, соответствует критериям независимости, признал комитет комбината по кадрам и вознаграждениям. Членов совета директоров (всего их 10, из них три независимых) выберут на годовом общем собрании акционеров ММК, которое состоится 31 мая этого года.

Вознаграждение, которое получат члены совета директоров в 2019–2020 гг., составит 80 млн руб. – это также один из вопросов собрания акционеров.

У Никифорова цифровая повестка, сообщил он «Ведомостям»: ему интересно, как цифровые технологии трансформируют реальный сектор экономики. Металлургию Никифоров назвал важнейшей частью экономики страны. По его словам, предложение войти в состав совета директоров ММК поступило по итогам общения с Виктором Рашниковым.

Большой опыт Никифорова в сфере IT поможет компании в реализации масштабного проекта «Индустрия 4.0», сообщил представитель ММК. «Знания, накопленные Никифоровым в управлении цифровой трансформацией, позволят ММК оптимизировать процесс перехода на новейшие информационные технологии», – рассказал он.

Никифоров возглавил Минкомсвязи в мае 2012 г. в 29 лет. Он стал самым молодым министром в том составе правительства. С 2001 г. Никифоров работал заместителем директора интернет-проекта «Казанский портал» (e-kazan.ru), с 2004 г. – заместителем гендиректора компании «Современные интернет-технологии», а с 2006 г. – гендиректором Центра информационных технологий Республики Татарстан. Затем он возглавил министерство информатизации и связи Татарстана, откуда и переехал в Москву.

Пост федерального министра Никифоров покинул в мае 2018 г. Вскоре стало известно, что он развил бизнес-активность: в июне 2018 г. Никифоров зарегистрировал в татарстанском Иннополисе две компании – «Дигинавис» и «Развитие Иннополиса». Планировалось, что их ждет реализация около десяти технологических проектов, связанных с цифровой экономикой: искусственный интеллект, робототехника, блокчейн.

Прошло полгода, и Никифорова заинтересовал более крупный бизнес. В январе РБК сообщил, что он собирает пул инвесторов для покупки миноритарной доли в спутниковом операторе OneWeb. По данным издания, предложения получили основной совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, совладельцы USM Holdings, «Норникеля» и Альфа-банка Алишер Усманов, Владимир Потанин и Петр Авен.