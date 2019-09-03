Телекомхолдинг Veon переориентирует стратегию на инвестиции в технологии и ноу-хау

Статья опубликована в № 4891 от 04.09.2019 под заголовком: Инновации, а не дивиденды

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Veon, материнский холдинг российского «Вымпелкома», заявил, что меняет стратегию и дивидендную политику Veon

Veon, материнский холдинг российского «Вымпелкома», заявил, что меняет стратегию и дивидендную политику.

Veon сообщил, что теперь фокусируется на трех основных направлениях: базовые услуги мобильной и фиксированной связи, новые услуги на базе технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, и некие «будущие активы», которые будут искать и развивать ноу-хау и технологии для будущего роста компании в смежных направлениях (каких именно, компания не говорит).