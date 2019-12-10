МТС, «Элемент» и «Сколтех» займутся разработкой российского 5G-оборудования

По оценкам альянса O-RAN (альянс, объединяющий сторонников открытых решений), на техническое оборудование сейчас приходится 65–70% стоимости всей сети сотовой связи. Эти данные совпадают с оценкой и Huawei, и Telecom Daily. К Open RAN могут присоединиться вендоры, которые будут готовы производить оборудование с учетом единых стандартов, а не только три вышеупомянутых, полагает Кусков. Но в России пока нет четкой программы развития отечественного оборудования для сетей 5G, неясно, как и когда операторы будут внедрять решения, подобные Open RAN, считает он. По мнению руководителя МТС по развитию цифровых технологий RAN Алексея Маслянкина, переход к использованию открытых решений в России займет несколько лет.