МТС, «Элемент» и «Сколтех» займутся разработкой российского 5G-оборудования
МТС, Сколковский институт науки и технологий («Сколтех») и ООО «Элемент» (дочерняя структура ГК «Ростех» и АФК «Система») договорились совместно разрабатывать и производить оборудование с открытой архитектурой (Open RAN – Radio Access Network) для пятого поколения сотовой связи. Это позволит операторам отказаться от дорогостоящих решений иностранных вендоров. Трехстороннее соглашение было подписано на конференции «Электроника в России: будущее отрасли», организованной «Ведомостями».
По условиям соглашения «Сколтех» предоставит исследовательскую площадку для экспериментов, «Элемент» – компонентную базу для тестовых зон и лабораторий, а МТС – решения и стандарты, необходимые для развертывания сетей пятого поколения.
В октябре 2019 г. оператор МТС провел открытый конкурс решений Open RAN, но итогов еще не подвела. Первые тесты компания планирует провести уже в начале 2020 г.
В создании инфраструктуры программно-аппаратных комплексов для развития сетей 5G в мире участвуют только три компании – Nokia, Ericsson и Huawei, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, эти вендоры поставляют закрытые решения, которые несовместимы с оборудованием других производителей. Купив оборудование у одного из вендоров, операторы оказываются в зависимости от него. Это позволяет производителям диктовать цены.
По оценкам альянса O-RAN (альянс, объединяющий сторонников открытых решений), на техническое оборудование сейчас приходится 65–70% стоимости всей сети сотовой связи. Эти данные совпадают с оценкой и Huawei, и Telecom Daily. К Open RAN могут присоединиться вендоры, которые будут готовы производить оборудование с учетом единых стандартов, а не только три вышеупомянутых, полагает Кусков. Но в России пока нет четкой программы развития отечественного оборудования для сетей 5G, неясно, как и когда операторы будут внедрять решения, подобные Open RAN, считает он. По мнению руководителя МТС по развитию цифровых технологий RAN Алексея Маслянкина, переход к использованию открытых решений в России займет несколько лет.
У Huawei есть решения, позволяющие развернуть сеть на принципах Open RAN, уверяет представитель компании, однако классическое закрытое решение энергоэффективно и позволяет обеспечить большую надежность связи. Компания не видит критических угроз для себя как для вендора оборудования, так как считает Open RAN нишевым продуктом, который не подойдет для широкого применения.
Компания Ericsson входит в инициативу Open RAN, рассказала представитель компании в России Татьяна Оберемова. Операторы и провайдеры стараются внедрить Open RAN, чтобы снизить издержки, но при использовании Open RAN падает пропускная способность сети. Это неизбежно из-за комбинирования программных и аппаратных решений разных производителей, объясняет Оберемова.
Вступление в альянс никого ни к чему не обязывает, говорит представитель одного из операторов «большой четверки». «Для вендоров Open RAN – как Linux и OpenSource в компьютерном мире: можно воспринимать их как конкурентов, можно – как партнеров, – продолжает он. – Вендоры могут бойкотировать Open RAN, а могут создать отдельную линейку таких решений, но без поддержки. В любом случае переход от уже известных игроков рынка к Open RAN будет постепенным и может занять десятилетия».
В «Вымпелкоме» внимательно следят за развитием концепции Open RAN, понимая, что она в перспективе может изменить расклад сил на рынке производителей телекомоборудования, заявил представитель компании. «Но сейчас даже сама концепция, не говоря уже о готовых продуктах, не выглядит достаточно зрелой, чтобы оценивать положительные последствия от ее внедрения и давать конкретные прогнозы срока перехода от традиционных решений к Open RAN», – заключает он.
Представитель Tele2 заявил, что компании не приходилось сталкиваться с готовыми коммерческими кейсами использования Open RAN, поэтому говорить о тестировании таких решений на сети Tele2 было бы преждевременным.
В «Мегафоне» от комментариев отказались.
Представитель оператора Tele2 заявил, что компании не приходилось сталкиваться с готовыми коммерческими кейсами использования Open RAN, поэтому говорить о тестировании таких решений на сети Tele2 было бы преждевременным.