Китай отказывается от иностранных компьютерных технологий

Китайские государственные ведомства и организации должны в течение трех лет отказаться от иностранных компьютеров и программного обеспечения. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на принятый в этом году указ Коммунистической партии КНР, а также специалистов по кибербезопасности, работающих с клиентами из государственного сектора. С помощью этого шага Пекин хочет ускорить развитие отечественных технологий, чтобы не зависеть в этой области от США на фоне непростых отношений с Вашингтоном. Это может ударить по бизнесу Microsoft и других американских компаний, таких как HP и Dell.