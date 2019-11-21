Российский софт признан клоном иностранного
Из реестра отечественного программного обеспечения (ПО) исключили офисный софт AlterOffice компании «Алми партнер», следует из опубликованных материалов на сайте Минкомсвязи.
Эксперты увидели в этом продукте признаки клонирования зарубежного ПО LibreOffice, затем была проведена дополнительная экспертиза уже по решению экспертного совета, по ее итогам продукт был исключен из реестра, сообщил Ренат Лашин, исполнительный директор АРПП «Отечественный софт»: обычно разработчики такого ПО не делают никакого собственного вклада в продукт, не готовы его поддерживать, его едва ли можно назвать российским.
В «Алми партнер» с решением не согласны. «Это возмутительное использование административного ресурса в конкурентной борьбе, а также прямая коррупция при распределении бюджетных денег», – говорит предправления ООО «Алми партнер» Михаил Лебедев. На днях Минкомсвязи объявило закупку офисного ПО для федеральных органов исполнительной власти на сумму более 757 млн руб., напоминает он.
«Разработка полностью соответствует всем требованиям реестра, и мы будем отстаивать свою позицию во всех контролирующих органах», – утверждает Лебедев: компания будет оспаривать решение, которое, по его мнению, было принято с нарушением регламентов.
Помимо AlterOffice в реестре отечественного софта присутствовали «Мой офис» компании «Новые облачные технологии» (НОТ), «Р7-офис» компании «Новые коммуникационные технологии» и «Циркон-офис» компании «Многопрофильное внедренческое предприятие «Свемел». Основным игроком на этом рынке считается компания НОТ. Ее основной владелец – бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Чеглаков с 48,3%, 29,5% с мая нынешнего года принадлежит российскому разработчику антивирусов – «Лаборатории Касперского».
В НОТ рады решению Минкомсвязи. «Программный продукт AlterOffice был создан всего одним разработчиком. Продукт представляет собой чистый клон пакета с открытым исходным кодом LibreOffice, который создается крупным международным сообществом разработчиков, и граждан России среди них нет. В данном продукте произведены минимальнейшие изменения для соответствия требованиям, – категоричен гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров. – Практика, когда в реестр отечественного ПО включаются переименованные копии продуктов нероссийского производства, должны жестко пресекаться государством. В противном случае это ставит под удар отечественную IT-отрасль: в равные условия ставятся компании, которые с нуля разрабатывают собственные продукты, и те, кто просто копирует чужое, не потратив на это ни рубля».
Реестр отечественного ПО создан в 2016 г., госорганы и госкомпании должны покупать софт из него, а если хотят купить иностранное ПО, то придется обосновать, почему они хотят это сделать.