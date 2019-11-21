Российский софт признан клоном иностранного

В НОТ рады решению Минкомсвязи. «Программный продукт AlterOffice был создан всего одним разработчиком. Продукт представляет собой чистый клон пакета с открытым исходным кодом LibreOffice, который создается крупным международным сообществом разработчиков, и граждан России среди них нет. В данном продукте произведены минимальнейшие изменения для соответствия требованиям, – категоричен гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров. – Практика, когда в реестр отечественного ПО включаются переименованные копии продуктов нероссийского производства, должны жестко пресекаться государством. В противном случае это ставит под удар отечественную IT-отрасль: в равные условия ставятся компании, которые с нуля разрабатывают собственные продукты, и те, кто просто копирует чужое, не потратив на это ни рубля».