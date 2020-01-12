У российского sms-агрегатора резко подешевели облигации

Таких ставок на российском рынке не было давно. В разгар кризиса в декабре 2014 г. доходность облигаций «Трансаэро» и «СУ-155» превышала 200% годовых, «Мечела» – 300%. В ноябре 2017 г. облигации банка «Восточный» показывали доходность более 400%. Первая компания признана банкротом, вторая банкротится, «Восточный» второй год в эпицентре жестокого корпоративного конфликта.