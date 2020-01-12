У российского sms-агрегатора резко подешевели облигации
Доходность облигаций sms-агрегатора и виртуального мобильного оператора ООО «Дэни колл» на Московской бирже превышала 50% годовых – 50,1% на закрытие торгов в пятницу. Это не норма для долгового рынка, говорит руководитель направления активов с фиксированной доходностью УК «Система-капитал» Антон Костин.
Таких ставок на российском рынке не было давно. В разгар кризиса в декабре 2014 г. доходность облигаций «Трансаэро» и «СУ-155» превышала 200% годовых, «Мечела» – 300%. В ноябре 2017 г. облигации банка «Восточный» показывали доходность более 400%. Первая компания признана банкротом, вторая банкротится, «Восточный» второй год в эпицентре жестокого корпоративного конфликта.
J’son & Partners Consulting называет «Дэни колл» крупным sms-агрегатором. Такие компании автоматизируют рассылку sms рекламного, информационного и прочего содержания, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, номера телефонов они получают от оператора связи либо добывают сами при помощи специального софта. В России сформировалась восьмерка sms-агрегаторов, она делит рынок примерно поровну (у «Дэни колла» – 13%), сообщало агентство «Эксперт РА», когда в мае 2019 г. присваивало рейтинг «Дэни коллу».