Из-за эпидемии коронавируса пострадал международный роуминг
Доходы МТС от роуминга будут снижаться, заявил президент компании Алексей Корня. «Мы уже видим обнуление роуминга по таким направлениям, как Италия, Китай и другие страны», – сказал он, отвечая на вопрос о влиянии эпидемии COVID-19 на бизнес компании.
Роуминговый трафик абонентов «Вымпелкома» в Италии и Китае также сократился, говорит представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева.
Клиенты Tele2 отменяют запланированные поездки – не только из-за риска заболевания, но и из-за невозможности проходить обязательный двухнедельный карантин по возвращении в Москву, констатирует его представительница Дарья Колесникова. Она также говорит о сокращении количества пользователей роуминга на этих направлениях.
Свои потери от уменьшения трафика в роуминге, а также доли отдельных стран в доходах от этой услуги они не раскрывают.
Международный роуминг приносит операторам чуть более 20 млрд руб. выручки в год: это около 2% их доходов, отмечает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, на Европу (включая Турцию) и Китай приходится 45–50% этих доходов.
Скорее всего, в этом году доходы от роуминга сократятся, говорит Анкилов. Связано это не только с ограничениями на передвижения абонентов из-за эпидемии коронавируса, но и с естественным сокращением спроса на услугу, говорит он. Голосовой и интернет-трафик за рубежом перетекает в бесплатный WiFi, мессенджеры и прочие коммуникационные сервисы, отмечает Анкилов.
В 2019 г. сотовым операторам законодательно было запрещено отдельно тарифицировать внутрироссийский роуминг. Связанное с этим выпадение доходов привело к тому, что цены на сотовую связь во второй половине года выросли как минимум на 10%, отмечает Денис Кусков. Сокращение доходов от международного роуминга вряд ли напрямую повлияет на тарифы, считает он. Гораздо большее воздействие может оказать обвал рубля: фактически все оборудование, необходимое для строительства и модернизации сетей, операторы закупают за рубежом – следовательно, расходы сотовых компаний вырастут, объясняет эксперт.
В прошлом году капитальные затраты МТС составили 91,5 млрд руб. В 2020 г. она прогнозирует эти затраты на уровне примерно 90 млрд руб. Компания будет инвестировать в развитие сетей LTE, внедрение 5G, развитие цифровых продуктов и проч., следует из материалов компании. Дополнительные затраты на соблюдение требований «закона Яровой» оценивают в 50 млрд руб., также говорится в них.