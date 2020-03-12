Из-за эпидемии коронавируса пострадал международный роуминг

В 2019 г. сотовым операторам законодательно было запрещено отдельно тарифицировать внутрироссийский роуминг. Связанное с этим выпадение доходов привело к тому, что цены на сотовую связь во второй половине года выросли как минимум на 10%, отмечает Денис Кусков. Сокращение доходов от международного роуминга вряд ли напрямую повлияет на тарифы, считает он. Гораздо большее воздействие может оказать обвал рубля: фактически все оборудование, необходимое для строительства и модернизации сетей, операторы закупают за рубежом – следовательно, расходы сотовых компаний вырастут, объясняет эксперт.