Правительство отклонило законопроект Минкомсвязи о больших данных

Правительство отклонило законопроект о больших данных, разработанный Минкомсвязи. Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, знакомый с менеджерами нескольких интернет-компаний человек, а также сотрудник компании, входящей в Ассоциацию больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», «Ростелеком», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «Тинькофф-банк», «Мегафон» и др). Над текущей редакцией работать больше не планируется, утверждает один из собеседников. Чиновник уточняет, что решение отказаться от законопроекта Минкомсвязи было принято на совещании в правительстве еще 5 марта.