Правительство отклонило законопроект Минкомсвязи о больших данных
Правительство отклонило законопроект о больших данных, разработанный Минкомсвязи. Об этом «Ведомостям» рассказали федеральный чиновник, знакомый с менеджерами нескольких интернет-компаний человек, а также сотрудник компании, входящей в Ассоциацию больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», «Ростелеком», Mail.ru Group, Сбербанк, Газпромбанк, «Тинькофф-банк», «Мегафон» и др). Над текущей редакцией работать больше не планируется, утверждает один из собеседников. Чиновник уточняет, что решение отказаться от законопроекта Минкомсвязи было принято на совещании в правительстве еще 5 марта.
Представитель Минкомсвязи не стал комментировать судьбу законопроекта. Он лишь сказал, что работа над совершенствованием законодательства в области больших данных продолжается.
Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» Минкомсвязи представило в середине февраля. Они предусматривали введение понятия «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных», а также создание реестра операторов больших данных. Контроль за оборотом и обработкой таких данных ведомство предлагало возложить на Роскомнадзор.