В России может закрыться до 30% салонов связи

В России может закрыться до 30% салонов связиАрендодатели не хотят снижать ставки для их владельцев, а у покупателей нет денег
После того как будут сняты наложенные из-за эпидемии COVID-19 ограничения, до 30% салонов связи может попросту не открыться. Так считают 31% собственников, руководителей и сотрудников розничных сетей, опрошенных компанией Telecom Daily. Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Чаще всего участники опроса связывали предстоящее закрытие магазинов со снижением покупательского трафика и падением платежеспособности клиентов (этого опасаются 61,5% респондентов). Упоминают они также о сокращении денежного потока (50%) и отказах арендодателей предоставлять скидки или рассрочку (48%). Отмечают продавцы сим-карт и телефонов и рост цен на гаджеты из-за снижения курса рубля к доллару.
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