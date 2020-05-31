В России может закрыться до 30% салонов связи

После того как будут сняты наложенные из-за эпидемии COVID-19 ограничения, до 30% салонов связи может попросту не открыться. Так считают 31% собственников, руководителей и сотрудников розничных сетей, опрошенных компанией Telecom Daily. Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.