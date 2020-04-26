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«Билайн» может отказаться от салонов связи

Оператор обдумывает, не передать ли розничную сеть на франшизу
Екатерина Кинякина Валерий Кодачигов
Евгений Разумный / Ведомости

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») может отказаться от владения розницей и передать ее всю франчайзинговым партнерам. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с менеджментом компании и ее материнского холдинга Veon. Знает об этом и менеджер компании – партнера «Вымпелкома».

Рассматривается и сценарий, при котором часть салонов будет закрыта, часть передана франчайзи, уточняет один из собеседников «Ведомостей». Он и другие собеседники подчеркивают, что окончательного решения пока не принято.

В начале апреля новым гендиректором «Вымпелкома» стал Александр Торбахов. Он сейчас рассматривает разные стратегии развития розницы, утверждает еще один человек, близкий к оператору.

В 2019 г. «Вымпелком» запустил программу повышения эффективности розницы – неэффективные салоны действительно закрываются, говорит представительница оператора Анна Айбашева: весь рынок осознал вред избыточного количества собственных точек продаж, все операторы начали сокращать его. Оператор активно переводит продажи в интернет, продолжает Айбашева, сейчас идет поиск оптимального соотношения собственных салонов и франшизы. Возможность передачи всей розницы франчайзи она комментировать не стала.

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На конец 2019 г. у оператора было более 4600 магазинов вместе с франшизой (количество партнерских салонов компания не раскрывает).

Без собственной розничной сети сейчас продает услуги и обслуживает клиентов Tele2. Исторически вся розница Tele2 работает по франшизе, но оператор покрывает затраты на ремонт и аренду салонов, производит закупку торгового оборудования и обучает сотрудников, перечисляет представительница компании Дарья Колесникова: сейчас у Tele2 3360 торговых точек по всей России. За год их количество не изменилось, но увеличилась доля салонов связи, рассказывает она. Другой розничный формат Tele2 – меньшие по размерам торговые модули. 

Операторский сотовый ритейл всегда был убыточен, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: в последние годы его основной задачей было взаимодействие с абонентами, поддержание лояльности и удержание клиентов. Сейчас – и это особенно ярко проявилось во время эпидемии – ритейл становится для операторов обузой: число их салонов в обозримой перспективе сократится на 20–25%, считает Кусков. Желание перевести розницу на франшизу в сложившейся ситуации вполне оправданно, считает он, для этого надо правильно наладить взаимодействие с партнерами.

В 2019 г. убытки розничной сети «Вымпелкома» выросли более чем на 1,4 млрд руб., стоимость ее содержания была больше, чем выручка от ее деятельности, на 430 млн руб., делится сведениями гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Передача собственных салонов на франшизу позволит существенно сократить расходы, считает эксперт, – это особенно актуально в свете увеличения убытков из-за закрытия салонов связи в ходе противоэпидемических мероприятий. Передать все салоны франчайзинговым партнерам будет крайне сложно – интерес вызывают в первую очередь рентабельные объекты в местах с большим трафиком и, вероятнее всего, часть салонов придется закрыть, прогнозирует Бурмистров, это негативно скажется на доле рынка и динамике количества подключений новых абонентов.

Бурмистров считает, что за время самоизоляции покупатели привыкнут к онлайн-сервису и после снятия ограничений количество убыточных салонов существенно увеличится. Поэтому все операторы будут вынуждены активнее закрывать салоны.

Перевод розницы на франшизу снизит долговую нагрузку «Вымпелкома» – уйдут арендные платежи, хотя уйдет и часть выручки, объясняет аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин: на финансовых результатах оператора это не сильно скажется.

В 2019 г. МТС сократила розничную сеть на 300 салонов, а в 2020 г. могла закрыть еще около 400, сообщила журналистам вице-президент МТС по продажам и обслуживанию Инесса Галактионова, комментируя финансовые результаты за 2019 г.

Из-за эпидемии коронавируса «Мегафон» может закрыть около 200 магазинов, передал «Ведомостям» через пресс-службу гендиректор «Мегафон ритейла» Андрей Левыкин: из-за резкого падения трафика в магазинах, а в некоторых регионах – из-за их временного закрытия оператор ведет переговоры о снижении арендных ставок. Если не удастся прийти к общему пониманию ситуации с арендодателями, может закрыться больше салонов: платить за неработающий магазин полную сумму аренды бессмысленно, заявил Левыкин.

После эпидемии COVID-19 Tele2 не планирует сокращать количество точек, но ведет переговоры о пересмотре условий аренды помещений под салоны, рассказывает Колесникова. Сейчас онлайн-продажи стремительно растут – соответственно, офлайновые точки не могут сдаваться по докризисным расценкам, уверена она.

Представители Veon не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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