«Билайн» может отказаться от салонов связи

В 2019 г. убытки розничной сети «Вымпелкома» выросли более чем на 1,4 млрд руб., стоимость ее содержания была больше, чем выручка от ее деятельности, на 430 млн руб., делится сведениями гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Передача собственных салонов на франшизу позволит существенно сократить расходы, считает эксперт, – это особенно актуально в свете увеличения убытков из-за закрытия салонов связи в ходе противоэпидемических мероприятий. Передать все салоны франчайзинговым партнерам будет крайне сложно – интерес вызывают в первую очередь рентабельные объекты в местах с большим трафиком и, вероятнее всего, часть салонов придется закрыть, прогнозирует Бурмистров, это негативно скажется на доле рынка и динамике количества подключений новых абонентов.