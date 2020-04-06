Государство хочет получить долю в СП сотовых операторов для запуска 5G
Операторы смогут получить частоты для 5G без торгов, если долю в совместном предприятии (СП), которое займется их расчисткой, получит государство. Это следует из проекта концепции создания и развития сетей пятого поколения в России, подготовленного Минкомсвязи (с ним ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердил человек, знакомый с менеджерами нескольких операторов, и сотрудник одного из них). Делается это для сокращения операционных затрат операторов и стимулирования инвестиционной̆ активности, говорится в документе.
В декабре 2019 г. МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и «Ростелеком» подписали соглашение о намерении создать СП для совместного высвобождения частот для 5G. Предполагалось, что СП займется расчисткой частотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4–3,8 ГГц, 4,4–4,99 ГГц и 24,25–29,5 ГГц во всех регионах России. Проект концепции закрепляет за СП эту функцию. По замыслу ее авторов ГКРЧ (Госкомиссия по радиочастотам) или выделит все 5G-частоты для совместного использования всеми учредителями предприятия, или распределит доли в 5G-диапазоне между ними.
«Ведомости» направили запрос в Минкомсвязи. Представители опрошенных операторов «большой четверки» отмечают, что этот проект концепции еще не утвержден и делать какие-либо выводы преждевременно.
О том, что государство намерено контролировать деятельность СП замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов говорил еще в декабре прошлого года. Он, в частности, предложил передать государству «золотую акцию» СП. Позже Иванов не исключил, что ГКРЧ может передать предприятию часть своих регуляторных полномочий.
До того как создавать СП, нужно окончательно определиться с тем, на каких частотах будет работать 5G, считает гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков. Без этого задачи предприятия не ясны, отмечает он.
Учитывая тот факт, что за последние полгода стратегия развития сетей 5G неоднократно менялась, роль и функции государства в СП пока определить сложно, соглашается управляющий партнер AC&M-Consulting Михаил Алексее. Сейчас у государства нет никаких иных вариантов обеспечить развитие 5G кроме как решить вопрос о выделении частот 3,4–3,8 ГГц, добавляет он.
Развитие сетей 5G в городах-миллионниках может потребовать от операторов сотовой «большой четверки» совокупных инвестиций в размере 161 млрд руб., говорится в проекте концепции. На стоимость окажет влияние, в частности, то, какие частоты будут выделены связистам. Если для диапазона 3,4–3,8 ГГц сетевое оборудование уже производится несколькими крупными вендорами, то для 4,4–4,99 ГГц, который российские чиновники видят альтернативой ему, предложение сетевого оборудования значительно меньше, рассказывали ранее «Ведомостям» участники рынка. А смартфонов пока и вовсе нет.
Пока что диапазон 3,4–3,8 ГГц, для которого предназначено популярное оборудование 5G, в России используется Минобороны и «Роскосмосом». В августе 2019 г. Совет безопасности высказался против того, чтобы выделить операторам связи частоты этого диапазона, а президент Владимир Путин согласился с его мнением, сообщали источники «Ведомостей» в телекомотрасли и профильных ведомствах.