Минкомсвязи нашло способ освободить частоты для 5G
Возможно, сотовые операторы выкупят их у спутниковых
Минкомсвязи допускает, что сотовые операторы выкупят частоты, необходимые для развития сетей пятого поколения – это следует из проекта концепции создания и развития сетей 5G в России, подготовленного в министерстве.
С копией документа ознакомились «Ведомости», подлинность сведений подтвердил сотрудник одного из операторов, а также человек, знакомый с менеджерами нескольких компаний связи. Из сопроводительной записки к проекту концепции следует, что в конце марта документ был направлен в «Ростелеком» – центр компетенции проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».
Это всего лишь одна из обсуждаемых схем, окончательным решением ее назвать нельзя, подчеркнул федеральный чиновник, знакомый с документом.
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