Минкомсвязи нашло способ освободить частоты для 5G

С копией документа ознакомились «Ведомости», подлинность сведений подтвердил сотрудник одного из операторов, а также человек, знакомый с менеджерами нескольких компаний связи. Из сопроводительной записки к проекту концепции следует, что в конце марта документ был направлен в «Ростелеком» – центр компетенции проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».