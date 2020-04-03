Санкт-Петербург может остаться без связи пятого поколения

Копия документа есть у «Ведомостей», подлинность содержания подтвердили три человека на рынке мобильной связи. Диапазон, указанный в качестве альтернативы, используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении 300 км от сухопутной границы и 450 км – от морской. В эту зону попадает и Санкт-Петербург: расстояние от города до российско-эстонской границы составляет всего 134 км.