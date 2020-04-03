Санкт-Петербург может остаться без связи пятого поколения
Если под строительство сети будут отданы частоты в диапазоне 4,4–4,9 МГц
Минкомсвязи признало, что при развертывании сетей связи пятого поколения единственной альтернативой диапазону частот 3,4–3,8 МГц может быть диапазон 4,4–4,99 МГц. Это следует из проекта концепции создания и развития сетей 5G в России, подготовленного министерством.
Копия документа есть у «Ведомостей», подлинность содержания подтвердили три человека на рынке мобильной связи. Диапазон, указанный в качестве альтернативы, используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении 300 км от сухопутной границы и 450 км – от морской. В эту зону попадает и Санкт-Петербург: расстояние от города до российско-эстонской границы составляет всего 134 км.
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